股债结合是双刃剑 不必然提高中国企业盈利创造能力--专家

路透北京5月17日 - 中国社科院金融研究所所长王国刚周三称，股债结合是把双刃剑，虽有利于降低企业的杠杆率、提高盈利水平，并使商业银行等金融机构分享企业经营发展的成果，但股债结合本身并不必然提高企业的价值创造能力和盈利创造能力。

“在这个过程中（企业）所表现的盈利水平的提高或者盈利的增加，在一定程度上是转移的结果。因此在做企业分析时，要重视上述两个能力是否提高，只有提高了，这种股债结合才是有效的。”他在2016中国保险资产管理学术成果发布与研讨会上称。

股债结合主要包括投贷联动、名股实债、债转股等。

他并指出，在经济增速下行、金融风险上升之时，资管行业尤其需注意风险防范。在化解措施方面，一是落实供给侧改革，加大“去产能、去库存、去杠杆”，关注PPI的走势，并采取措施使PPI增速重回正增长。另一方面，降低资产管理收益率的预期值，做好投资组合中的风险管理。

此外，还应积极发展长期债券，改变短中期债券比重过高的状况。他指出，短中期工具难以有效地通过资产管理应对金融风险，而应通过时间序列的延长，在供给侧结构性改革红利显现中逐步化解。

尽管中国信用债市场早已打破刚性兑付的魔咒，但为降低实体经济巨大偿债压力和银行信贷风险，中国政府正计划重启债转股。不过，作为“后刚兑”时代债权人处置坏账的不得已选项，新一轮债转股能否实现实质性隔离金融风险的核心目标，恐难有定论。 （完）