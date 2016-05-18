股债结合是双刃剑 不必然提高中国企业盈利创造能力--专家

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月17日 - 中国社科院金融研究所所长王国刚周三称，股债结合是把双刃剑，虽有利于降低企业的杠杆率、提高盈利水平，并使商业银行等金融机构分享企业经营发展的成果，但股债结合本身并不必然提高企业的价值创造能力和盈利创造能力。
“在这个过程中（企业）所表现的盈利水平的提高或者盈利的增加，在一定程度上是转移的结果。因此在做企业分析时，要重视上述两个能力是否提高，只有提高了，这种股债结合才是有效的。”他在2016中国保险资产管理学术成果发布与研讨会上称。
股债结合主要包括投贷联动、名股实债、债转股等。
他并指出，在经济增速下行、金融风险上升之时，资管行业尤其需注意风险防范。在化解措施方面，一是落实供给侧改革，加大“去产能、去库存、去杠杆”，关注PPI的走势，并采取措施使PPI增速重回正增长。另一方面，降低资产管理收益率的预期值，做好投资组合中的风险管理。
此外，还应积极发展长期债券，改变短中期债券比重过高的状况。他指出，短中期工具难以有效地通过资产管理应对金融风险，而应通过时间序列的延长，在供给侧结构性改革红利显现中逐步化解。
尽管中国信用债市场早已打破刚性兑付的魔咒，但为降低实体经济巨大偿债压力和银行信贷风险，中国政府正计划重启债转股。不过，作为“后刚兑”时代债权人处置坏账的不得已选项，新一轮债转股能否实现实质性隔离金融风险的核心目标，恐难有定论。 （完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)