中汽协：中国2012年汽车销量同比增长4.3%（更新版）

* 去年汽车销量同比增4.3%,其中乘用车增长7%

* 中汽协预测今年汽车销量增长7%,乘用车增速8.5%

* 上汽去年增速高于行业,广汽同比下降

(新增更多数据和背景,以及今年预测)

路透上海1月11日 - 中国汽车工业协会周五公布,2012年中国销售汽车1,930.64万辆,同比增长4.33%.协会并预计今年中国汽车销量将增长7%左右,这将是中国汽车行业连续第三年保持单位数增速.

中国已是全球最大的汽车市场,但在经历2009年和2010年连续快速的扩张后,国内车市自2011年起进入稳定的增长期,2011年增速仅2.5%,而全国一些大城市的汽车限购政策亦在一定程度上压制了国内汽车需求.

中汽协公布的最新数据并显示,12月国内汽车销量为180.99万辆,同比增长7.12%,环比增长1.05%;其中乘用车销量为146.29万辆,同比增长6.87%.

数据显示,去年全年乘用车销售1,549.52万辆,同比增长7.07%;商用车销售381.12万辆,同比下降5.49%.中汽协在新闻会上并预期,今年中国乘用车销量有望增长8.5%.

2012年上汽,东风和一汽仍位居国内三大汽车厂商,销量分别为446.14万辆,307.85万辆和264.59万辆,长安汽车,北汽集团,广汽集团,华晨汽车,长城汽车,奇瑞汽车和吉利汽车位列第四至第六位.

与2011年排名相比,江淮汽车被挤出前十名,奇瑞汽车由上年的第七位落至第九位,华晨和长城的排名分别上升1位和2位.

从销量来看,以德系和美系车为主的上汽集团(600104.SS) ,去年销量同比增长12.5%,较行业增速更快;而广汽集团去年销量同比下降3.8%,主要是因为旗下日系合资厂受中日钓鱼岛纠纷,下半年销量明显下降.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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