12月外贸增长超预期 驱散前景疑虑

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京1月10日 - 中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.
同时,去年全年贸易顺差同比增幅接近50%,无论从心理角度还是从决定汇率的基本因素考量,无疑都将给人民币汇率带来升值压力.业内人士预计,2013年人民币将继续缓慢小幅升值,升值幅度可能在3%左右.
"12月的贸易数据远超出预期,一方面与去年基数低有关,同时也与世界经济和中国经济都在好转有关,"国家信息中心高级经济师祁京梅称,"尽管从全年的进出口增幅看与年初10%的目标有距离,但出人意料的贸易数据也预示中国经济三季度触底,四季度回升的态势更加明显."
中国海关总署新闻发言人郑跃升周四在新闻发布会上称,中国去年外贸增速距离年初目标虽有一定差距,但也"实在不容易";展望2013年,他指出,今年仍面临很多不确定因素,但总体预计好于去年,且一季度外贸出口受订单回升和成本下降影响,可能会有所好转.
中国海关稍早公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差316.2亿美元;2012年全年出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%,贸易顺差同比扩大48.1%达到2,311亿美元.
受中国贸易数据远优于预期激励,亚洲股市纷纷走强,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS应声上涨0.6%,对中国数据敏感的澳洲股市上涨0.3%,澳元/美元亦走升0.3%;中国国内股市亦不例外,沪综指.SSEC最新上涨0.31%.
花旗集团中国高级经济学家丁爽称,未来主要应关注进出口的这种态势能否持续,倘若可以,将会对2013年经济增长带来正面提振.该行预计今年中国进出口增速仍将是个位数,出口预计在7%左右,进口可能达到9%.
他并预计,2013年人民币汇率会有小幅升值,年底兑美元估计在6.12元.人民币兑美元即期周四早盘最新报6.2244元.
国泰君安宏观分析师姜超亦认为,短期来看人民币会面临小幅升值压力,"这是一个比较现实的问题",他预计今年升值幅度大概在3%左右.
海关数据并显示,中国12月出口环比增长11.1%,进口环比增长4.9%.若经季节调整,12月出口同比增长19.2%,进口同比增长11%;出口环比增长12.2%,进口环比增长9.1%.(完)
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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