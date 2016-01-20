中国12月FDI同比降5.8% 今年外贸形势仍严峻--商务部（更新版）

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路透北京1月20日 - 中国商务部周三公布，2015年12月中国实际使用外资(FDI)同比下降5.8%，但全年规模再创新高；对外非金融类直接投资（ODI）总额亦达历史高位，并逼近FDI规模。

商务部发言人沈丹阳在发布会上谈及今年中国外贸形势时并表示，仍然严峻复杂，12月的外贸好转主要出于季节性因素，预计1月出口增速会有小幅下降。

商务部数据显示，12月FDI为770.2亿元人民币(折122.3亿美元)；12月ODI为865亿元(折138.9亿美元)，同比增6.1%。而中国2015年底累计对外非金融类直接投资5.4万亿元（折8,630.4亿美元）。

“今年外贸的形势仍然是严峻复杂，我们不能仅仅看到12月份出口有增长就过于乐观了。”商务部发言人沈丹阳表示。

中国海关上周公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；而以人民币计价，中国12月出口同比则转为增长2.3%，进口同比下降4%。

他指出，12月出口增长有一个季节性集中出口的因素。春节临近，加上大家希望在2015年出口能够稍微增长一点或者少降一点，所以12月出口有一部分是在年前集中抢出来的出口，一些企业把1月出口的货物抢在2015年底前出口，“因此，不排除今年1月份出口数据不会那么漂亮。”

不过他也称，虽然2016年中国外贸面临的国内国际形势非常复杂严峻，下行压力依然很大，但是通过加快外贸结构调整动力转换等，今年外贸出口还是会有一个好的发展。

对于近期人民币汇率大幅波动，沈丹阳表示，人民币汇率对外经贸的影响是一把“双刃剑”，希望人民币能够基本稳定，并在围绕市场供求的基础上有一定的波动。

商务部此前已公布，2015年FDI金额7,813.5亿元（折1,262.7亿美元），同比增6.4%，规模再创新高。而2015年中国对外非金融类直接投资亦创1,180.2亿美元的历史最高值，同比增14.7%，实现中国对外直接投资连续13年增长，年均增幅高达33.6%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%)

2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）

（亿美元） （亿元人民币）

12月 122.3 770.2 -5.8

11月 103.6 649 1.9

10月 87.7 546.8 4.2

9月 95.6 594.7 7.1

8月 87.1 542 22

7月 82 506 5.2

6月 145.8 895.7 0.7

5月 93.3 573.5 7.8

4月 96.1 590.4 10.5

3月 124 763.8 2.2

2月 85.6 526.6 0.9

1月 139.2 29.4

2014年

12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1 （完）