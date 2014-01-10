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中国财经 | 2014年 1月 10日 星期五 10:18 BJT

中国12月出口同比增长4.3% 进口增8.3%--海关

路透北京1月10日 - 中国海关周五公布，12月中国出口同比增长4.3%，进口同比增长8.3%，路透调查预估中值分别为4.9%和5.3%。

海关数据并显示，12月中国贸易顺差256.4亿美元，路透预估为311.5亿美元。

2013年全年看，出口同比增长7.9%，进口同比增7.3%；贸易顺差为2,597.5亿美元。

以下为12月贸易数据详情：（同比，%）

指标 实际值 预估中 预估区间 上月 上年同期

出口 4.3 4.9 -6.8~8.0 12.7 14.1

进口 8.3 5.3 0.1~7.4 5.3 6

贸易顺差( 256.4 311.5 171.5~367 338 316.2

亿美元)

浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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