中国12月出口同比增长4.3% 进口增8.3%--海关

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京1月10日 - 中国海关周五公布，12月中国出口同比增长4.3%，进口同比增长8.3%，路透调查预估中值分别为4.9%和5.3%。
海关数据并显示，12月中国贸易顺差256.4亿美元，路透预估为311.5亿美元。
2013年全年看，出口同比增长7.9%，进口同比增7.3%；贸易顺差为2,597.5亿美元。
以下为12月贸易数据详情：（同比，%）
指标 实际值 预估中 预估区间 上月 上年同期
值
出口 4.3 4.9 -6.8~8.0 12.7 14.1
进口 8.3 5.3 0.1~7.4 5.3 6
贸易顺差( 256.4 311.5 171.5~367 338 316.2
亿美元)
浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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