中国深入推进行政审批制度改革

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京10月10日电---中国国务院决定第六批取消和调整314项行政审批项目,旨在深入推进行政审批制度改革.
政府网刊登的决定称,要进一步取消和调整行政审批项目.凡公民、法人或者其他组织能够自主决定,市场竞争机制能够有效调节,行业组织或者中介机构能够自律管理的事项,政府都要退出.凡可以采用事後监管和间接管理方式的事项,一律不设前置审批
"各地区、各部门要确保行政审批项目的取消和调整及时落实到位.同时要强化後续监管,明确监管责任,制定监管措施,做好工作衔接,避免出现监管真空."通知称.
通知要求,要积极推进行政审批规范化建设.新设审批项目必须于法有据,并严格按照法定程序进行合法性、必要性、合理性审查论证.没有法律法规依据,任何地方和部门不得以规章、文件等形式设定或变相设定行政审批项目.
要加快推进事业单位改革和社会组织管理改革.要进一步健全行政审批服务体系.要深入推进行政审批领域防治腐败工作.要把行政审批制度改革与投资体制、财税金融体制、社会体制和行政管理体制改革紧密结合起来.
政府部门的多头管理和强势垄权,导致中国行政管理效率低下,推进政府行政制度改革的呼声一直不断.11月8日将召开中国共产党第十八次全国代表大会,业界普遍期待,对十八大後将履新的中国新一届领导人而言,率先启动精简政府职能的"大部制"改革,或许是最难、但也可能是最易的突破口.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
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