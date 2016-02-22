过去五年中国主要武器出口大幅增长--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月22日（记者 Megha Rajagopalan） - 军事智库斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一称，过去五年里，中国武器出口几乎翻番；中国是世界第三大武器出口国，并投入大量资金推动国内先进武器制造行业的发展。

SIPRI发布报告指出，2011-2015年，中国武器进口较之前五年下滑25%，表明对中国国产武器更有信心，尽管在关键领域仍存在弱势。

2011-2015年，中国剔除多数轻武器的主要武器出口较之前五年增长88%。

2011-2015年，中国仍仅占全球武器出口的5.9%，远远落后于美国和俄罗斯。

“10年前，中国还只能提供技术水平较低的装备。情况已经发生了改变，”SIPRI武器和军事支出项目高级研究员Siemon Wezeman说道。“他们生产的设备要比10年前先进得多，吸引了来自一些规模更大的市场买家的兴趣。”

报告称，中国武器出口大多面向亚洲和大洋洲国家，其中巴基斯坦占35%，之后是孟加拉和缅甸。

报告指出，中国仍需进口大型运输机、直升机以及供飞机、汽车和舰船使用的发动机。(完)