过去五年中国主要武器出口大幅增长--报告

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月22日（记者 Megha Rajagopalan） - 军事智库斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一称，过去五年里，中国武器出口几乎翻番；中国是世界第三大武器出口国，并投入大量资金推动国内先进武器制造行业的发展。
SIPRI发布报告指出，2011-2015年，中国武器进口较之前五年下滑25%，表明对中国国产武器更有信心，尽管在关键领域仍存在弱势。
2011-2015年，中国剔除多数轻武器的主要武器出口较之前五年增长88%。
2011-2015年，中国仍仅占全球武器出口的5.9%，远远落后于美国和俄罗斯。
“10年前，中国还只能提供技术水平较低的装备。情况已经发生了改变，”SIPRI武器和军事支出项目高级研究员Siemon Wezeman说道。“他们生产的设备要比10年前先进得多，吸引了来自一些规模更大的市场买家的兴趣。”
报告称，中国武器出口大多面向亚洲和大洋洲国家，其中巴基斯坦占35%，之后是孟加拉和缅甸。
报告指出，中国仍需进口大型运输机、直升机以及供飞机、汽车和舰船使用的发动机。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。