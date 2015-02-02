中国媒体报道印证第二艘航母处于建造中

代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透北京2月2日 - 常州市政府官方微博和常州晚报周末发布的消息显示，中国正在建造第二艘航空母舰。
报道指出，常州一家电缆厂获得了第二艘航母的设备订单。但报道随后被删除。
中国军事分析人士指出，该报道是对建造第二艘航母消息的印证。
去年有媒体援引辽宁省党委书记王珉报导称，中国正在建造航母，未来中国将拥有至少四艘航母。
但中国政府一直试图低调处理有关第二艘航母的消息，军方没有正式确认进展。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔5月10日 - 韩国新总统文在寅周三表示，他已准备好访问朝鲜，并准备在上任后很快与中国和美国就萨德系统问题进行协商。
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