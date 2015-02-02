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时事要闻 | 2015年 2月 2日 星期一 17:59 BJT

中国媒体报道印证第二艘航母处于建造中

路透北京2月2日 - 常州市政府官方微博和常州晚报周末发布的消息显示，中国正在建造第二艘航空母舰。

报道指出，常州一家电缆厂获得了第二艘航母的设备订单。但报道随后被删除。

中国军事分析人士指出，该报道是对建造第二艘航母消息的印证。

去年有媒体援引辽宁省党委书记王珉报导称，中国正在建造航母，未来中国将拥有至少四艘航母。

但中国政府一直试图低调处理有关第二艘航母的消息，军方没有正式确认进展。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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