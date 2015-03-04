今年中国国防预算增长幅度在10%左右 （更新版）

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京3月4日（记者 Megha Rajagopalan） - 中国人大会议发言人傅莹周三称，今年中国国防预算增长幅度在10%左右。
傅莹在新闻发布会上指出，周四人大会议开始时才能看到具体数字。去年中国国防预算增长12.2%至1,300亿美元，仅次于美国。
近20年来，中国的国防预算一直是两位数增长，尽管很多专家认为中国的实际国防支出要大得多。
“在世界大国当中，中国的国防现代化的路应该说走得还是相当艰难的，大部分的军事装备、研发都要靠自己来做。”傅莹说道。
“另外，我们广大官兵的保障还需要不断地加强。但是从根本上来讲，中国的国防政策还是防御性的，这是在宪法当中明确规定的。在这个方向上，在这个原则上，我们不会轻易地改变。”
中国军事支出的细节保密，专家们曾表示额外的资金料用于加强海军，发展反潜舰艇和建设更多航空母舰。
“航空母舰肯定在清单上，”澳大利亚国立大学战略和国防研究中心高级学者John Blaxland说道。
“我们也看到潜艇数量的大幅增加，当然所有人都喜欢潜艇。潜艇的威胁效果在于难以被打败。”
Blaxland指出，资金还可能用于网络和卫星。
“我们改革开放这么多年取得了这么大的成就，我们不是靠炮舰开路去开拓经贸的，而是完全去靠互利互惠的合作。”傅莹指出。
“这条道路、和平发展的道路，我们走得是成功的，我们今后会继续坚持走和平发展的道路。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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