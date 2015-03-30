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时事要闻 | 2015年 3月 30日 星期一 18:00 BJT

中国空军在西太平洋开展远海训练

路透北京3月30日 - 中国国防部周一称，中国空军首次组织航空兵赴西太平洋开展远海训练。

中国空军新闻发言人申进科表示，中国空军飞机周一经巴士海峡赴西太平洋开展远海训练，当天返航。

新华社报道称，这是中国空军首次在远海开展训练。申进科指出，组织远海训练是大国空军的普遍做法。（完）

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