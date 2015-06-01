中国将在中缅边境组织陆空联合实兵实弹演习

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京6月1日 - 中国国防部周一称，成都军区将在中缅边境中方境内组织陆空联合实兵实弹演习。
缅北战事中炮弹多次落入中国境内，造成至少五名中国人丧生，大量难民涌入云南省。
中国国防部指出，演习将从周二开始，在云南的两个县举行。这两个县临近缅甸果敢地区。
中国国防部称，已向缅方通报了组织军事演习事宜。
中国国防部表示，演习不影响群众正常的生产生活，当地群众要听从地方政府和参演部队的指挥，未经批准不得进入演习管制区域。演习结束时间另行通告。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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