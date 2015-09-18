焦点：中国在南沙建飞机跑道 反潜能力或有望增强

图为2015年5月11日从菲律宾军机上航拍的美济礁建设活动场景。 REUTERS/Ritchie B. Tongo/Pool

路透香港9月17日（记者 Greg Torode） - 中国和西方专家称，中国看来正在南海人工岛礁上建造第三个机场跑道，可能弥补中国反潜防御能力的不足，令美国海军及其盟友的行动复杂化。

他们表示，目前注意力主要集中在这些岛礁为中国带来的力量投送能力，但值得关注的是，中国还可以利用这些岛礁追踪对手在南海水域内外的潜艇。

专家们指出，在距离中国大陆超过1,400公里的区域拥有三条飞机跑道，将使中国能够扩大运-9侦察机和卡-28直升机的行动范围，这些机型正在改造装备，将可追踪潜艇。

五角大楼5月发布的报告指出，中国缺乏强大的近海及远海反潜战斗力。

香港岭南大学中国安全问题专家张泊汇称，加强反潜能力还可能有助于中国保护其“晋”级核潜艇；“晋”级核潜艇能装备核弹道导弹，是中国核威慑战略的核心。

他对路透表示：“这样可为中国核潜艇生存......以及在战争期间必要时执行命令提供了更高的安全性。”

“这样比待在中国无法提供足够支持的开放海域更为安全。”

中国国家主席习近平下周访美，将与美国总统奥巴马在华盛顿举行会晤，南海问题将是重要议题。

美国方面对中国填海造岛和相关建设活动持批评态度。

中国反复强调对南沙群岛拥有无可争议的主权。中国外交部长王毅周三称，中国在南海自己的岛礁上开展必要的建设，不是去针对谁，而是要改善驻守条件，提升驻守能力。

卫星图像显示，永暑礁上一个3,000米长的飞机跑道已接近竣工。

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）亚洲海事透明倡议项目负责人珀林（Greg Poling）周一称，近期卫星图像显示渚碧礁也将拥有一条3,000米长的飞机跑道。

他并援引上周拍摄的图像称，中国似乎正在为美济礁上建设又一飞机跑道做准备工作。

这三个岛屿在南沙群岛中心大致组成一个三角形。

当被问及华府是否担心这些飞机跑道将增强中国的反潜能力时，美国五角大楼发言人厄本（Bill Urban）称，美国在关注南海情况。

一名中国大陆的海军分析人士称，中国正努力改进运-9巡逻机和卡-28直升机上搭载的声纳和其他侦测装备。

该人士表示，预计中国还会在新建岛礁周边的海床上安装侦测设备。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。