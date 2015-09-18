焦点：中国在南沙建飞机跑道 反潜能力或有望增强

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透香港9月17日（记者 Greg Torode） - 中国和西方专家称，中国看来正在南海人工岛礁上建造第三个机场跑道，可能弥补中国反潜防御能力的不足，令美国海军及其盟友的行动复杂化。
他们表示，目前注意力主要集中在这些岛礁为中国带来的力量投送能力，但值得关注的是，中国还可以利用这些岛礁追踪对手在南海水域内外的潜艇。
专家们指出，在距离中国大陆超过1,400公里的区域拥有三条飞机跑道，将使中国能够扩大运-9侦察机和卡-28直升机的行动范围，这些机型正在改造装备，将可追踪潜艇。
五角大楼5月发布的报告指出，中国缺乏强大的近海及远海反潜战斗力。
香港岭南大学中国安全问题专家张泊汇称，加强反潜能力还可能有助于中国保护其“晋”级核潜艇；“晋”级核潜艇能装备核弹道导弹，是中国核威慑战略的核心。
他对路透表示：“这样可为中国核潜艇生存......以及在战争期间必要时执行命令提供了更高的安全性。”
“这样比待在中国无法提供足够支持的开放海域更为安全。”
中国国家主席习近平下周访美，将与美国总统奥巴马在华盛顿举行会晤，南海问题将是重要议题。
美国方面对中国填海造岛和相关建设活动持批评态度。
中国反复强调对南沙群岛拥有无可争议的主权。中国外交部长王毅周三称，中国在南海自己的岛礁上开展必要的建设，不是去针对谁，而是要改善驻守条件，提升驻守能力。
卫星图像显示，永暑礁上一个3,000米长的飞机跑道已接近竣工。
美国智库战略与国际研究中心（CSIS）亚洲海事透明倡议项目负责人珀林（Greg Poling）周一称，近期卫星图像显示渚碧礁也将拥有一条3,000米长的飞机跑道。
他并援引上周拍摄的图像称，中国似乎正在为美济礁上建设又一飞机跑道做准备工作。
这三个岛屿在南沙群岛中心大致组成一个三角形。
当被问及华府是否担心这些飞机跑道将增强中国的反潜能力时，美国五角大楼发言人厄本（Bill Urban）称，美国在关注南海情况。
一名中国大陆的海军分析人士称，中国正努力改进运-9巡逻机和卡-28直升机上搭载的声纳和其他侦测装备。
该人士表示，预计中国还会在新建岛礁周边的海床上安装侦测设备。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿1月20日 - 即将上任的美国新一届总统特朗普主张减税、放松管制、加大联邦支出，这是一剂医治经济停滞和严重失业的经典药方。
路透台北1月20日 - 全球化原本被奉为国际贸易关系的圭臬，但保护主义日益抬头，加上特朗普正式上任、英国选择硬脱欧，我们眼下正在见证全球化的历史性转折。