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时事要闻 | 2015年 9月 24日 星期四 18:59 BJT

中国将研究“常态化”阅兵相关问题

路透北京9月24日 - 中国国防部周四称，将研究“常态化”阅兵相关问题。

本月早些时候，中国成功举办了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵活动，超过1.2万名士兵以及坦克、导弹和飞机等参加阅兵式。

“阅兵是国家典礼制度的重要组成部分，”国防部发言人吴谦在例行记者会上说道。

“近年来我国多次组织阅兵，在国内外产生重大反响。今后，军队将紮实抓好阅兵经验成果转化运用，加强对常态化阅兵组织实施问题研究。”（完）

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