中国将研究“常态化”阅兵相关问题

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月24日 - 中国国防部周四称，将研究“常态化”阅兵相关问题。
本月早些时候，中国成功举办了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵活动，超过1.2万名士兵以及坦克、导弹和飞机等参加阅兵式。
“阅兵是国家典礼制度的重要组成部分，”国防部发言人吴谦在例行记者会上说道。
“近年来我国多次组织阅兵，在国内外产生重大反响。今后，军队将紮实抓好阅兵经验成果转化运用，加强对常态化阅兵组织实施问题研究。”（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。