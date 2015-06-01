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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 15:01 BJT

中国将在中缅边境组织陆空联合实兵实弹演习

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月1日 - 中国国防部周一称，成都军区将在中缅边境中方境内组织陆空联合实兵实弹演习。

缅北战事中炮弹多次落入中国境内，造成至少五名中国人丧生，大量难民涌入云南省。

中国国防部指出，演习将从周二开始，在云南的两个县举行。这两个县临近缅甸果敢地区。

中国国防部称，已向缅方通报了组织军事演习事宜。

中国国防部表示，演习不影响群众正常的生产生活，当地群众要听从地方政府和参演部队的指挥，未经批准不得进入演习管制区域。演习结束时间另行通告。（完）

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