中国将在中缅边境组织陆空联合实兵实弹演习

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月1日 - 中国国防部周一称，成都军区将在中缅边境中方境内组织陆空联合实兵实弹演习。
缅北战事中炮弹多次落入中国境内，造成至少五名中国人丧生，大量难民涌入云南省。
中国国防部指出，演习将从周二开始，在云南的两个县举行。这两个县临近缅甸果敢地区。
中国国防部称，已向缅方通报了组织军事演习事宜。
中国国防部表示，演习不影响群众正常的生产生活，当地群众要听从地方政府和参演部队的指挥，未经批准不得进入演习管制区域。演习结束时间另行通告。（完）
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。