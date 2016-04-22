焦点：城投债提前兑付引爆“另类违约”风险 中国债市呼唤契约精神

路透北京4月22日（作者 侯向明） - 在中国信用债投资者还在为连连爆发的债券到期无法兑付而胆战心惊时，却又踏入了“另类违约”的新雷区--手握大量现金的地方政府城投平台为了降低融资成本，打算提前兑付未到期债券。一石激起千层浪，投资者担忧契约精神频遭挑战，终将损及信用债市场长远发展。

与之前约定有赎回条款债券的提前兑付不同，本次拟提前兑付的城投债--河北宣化北山债并非募集说明书约定的发行人权利。这不仅导致那些在二级市场溢价买入此类债券的投资人面临很大的不确定，也让城投信仰遭受冲击。若此次最终按票面本息成功兑付，还有可能引发跟风潮。

不过乐观者认为，此次事件更多的是在目前信用风险频发，投资人心态敏感之际的一个短暂冲击波，最终事件如何解决仍掌握在投资人手里。

河北宣化北山债周二晚公告称宣化区政府拟进行地方政府债券置换发行人企业债券，将政府债券中的6亿元用于偿还本金，为此，发行人申请提前兑付6亿元本金及相应利息,近期将就此召开持有人会议。

深圳一基金公司交易员，“没节操呀，债券投资者太弱势了，看能否按照市值兑付吧，如果按票面兑付成功了，那估计很多（发行人）跟风吧，也是一种违约。”

他并谈到，如果按面值兑付肯定不少投资者投反对票，但“谁知道发行人有什么办法威胁投资人呢，比如转移资产啥的，也只能靠博弈。”

北京时间周三12:00该债券在银行间市场报108.905/109.204元，收益率为5.39%/5.29%左右。该支债券于2014年6月17日发行，期限七年，发行规模为6亿元人民币，票面利率8.6%。

之所以此类城投债选择提前偿还，是因为地方债务置换大背景以及融资成本下行的现实。一季度地方债供给大幅上升，额度充足，且目前市场利率较低，城投公司有充足意愿债务置换。

国内投行--中金公司的研究报告指出，这一事件象征着地方政府的债务置换在债券市场或刚拉开帷幕，用地方债置换此前的城投等高息债务。

该报告并称，对投资者而言，没有赎回条款的债券提前偿还，会一定程度上损害投资人利益。但考虑这是地方政府主导债务偿还，其偿还价格应不会明显低于估值，且在持有人会议期间可跟发行人主动争取，如此前的13泰华信PPN001提前偿还案例。

另据业内人士透露，另一城投平台海南交通投资控股公司亦于4月20日公告称，为减少利息支出和降低债务风险，旗下14海南交投MTN001申请提前兑付。

中国城投类债券周五早盘因受到此前河北宣化拟提前赎回债券影响，成交收益率上行超过10个基点(bp)。

**提前兑付虽有先例，原因各异**

提前兑付案例并不鲜见，但原因各有不同。此前浙江11舟山交投债选择提前兑付，但该债券本身含权，且当时正值回售期，在发行人和持有人协商一致的情况下选择提前兑付也无可厚非。

但类似河北宣化北山和海南交投，在事先并未约定回售条款的前提下，明确提出考虑到融资成本而计划用地方债进行置换的城投债，目前尚属首例。

北京一险资机构交易员透露，本月中旬前后浙江一城投平台--舟山交通投资公司以估值价格买回了旗下已到回售期的11舟山交投债。

“正好回售期到了，我们觉得净值都到100多了，不想回售，最后协商的结果就是主承按估值买回去。”该交易员说，“买城投靠信仰，这回信仰塌了。”

据发行人浙江舟山交通投资集团公司投资发展部相关人士透露，此次选择提前兑付是因为其本身被并入地方债，为了降低付息成本，用地方债对该债券进行了置换。

今年初，另一只城投债--泰州华信药业投资公司公告称，泰州市财政局拟使用江苏2015年发行的第三批地方债资金提前偿还该市部分高成本存量债务，其中包括13泰华信PPN001。但该只债券亦为含权债。

中铁二局亦曾公告称，拟与间接控股股东中国中铁(601390.SS)进行资产重组，决定提前兑付旗下两支超短融15铁二股SCP009和15铁二股SCP010，并分别对投资人作出了补偿。

**契约精神**

上周一中国铁路物资公司全部未到期债券宣布暂停交易，“央企信仰”再遭冲击。加之去年以来一系列信用违约事件的爆发，市场历来需要遵循的“契约精神”连连遭到质疑。

对于河北宣化北山债，目前市场最大的担忧是提前兑付的话如何确定兑付标准，是按照票面本息还是二级市场估值？最终的持有人会议结果仍需要看双方的博弈。

近期提前兑付案例中，都有相应的兑付或补偿标准。据泰州华信发布的13泰华信PPN001提前兑付公告显示，可兑付金额=“13泰华信PPN001”持有金额*(1+8.5%/365*336)。

而中铁二局在其超短融15铁二股SCP009和15铁二股SCP010提前付息兑付公告中亦提出，补偿金额=（15铁二股SCP009/15铁二股SCP010票面利率-债券赎回当日前10天的银行间隔夜加权利率的平均值）*提前兑付金额/365*提前归还天数。

业内人士认为，若一级市场持有人占多数，在地方政府占强势的情况下或会按票面本息兑付，但若二级换手较高，则通过的可能性将较低；不过对于该AA-评级的债券来说，出于到期违约的担忧，投资者或会在可承受范围内接受发行人的条件。

前述险资交易员称，“没有赎回条款就给赎回了，破坏了契约精神，后面的结果就只能是大家可能不敢买城投了，（因为）挺耗精力的。”

他并表示，以前大多是地方政府置换本地银行贷款，不过这类似于私募性质，但现在拿公募债开刀对投资者心理冲击不小，很多城投估计都得重新定价了。

海通证券固收团队点评称，城投信仰动摇，要警惕估值风险。尽管由于充裕的流动性和债务置换，城投债违约风险不高，但或面临提前偿还带来的净值损失和再投资风险。

该团队并称，要提高法律意识，呼唤契约精神，单方面要求债券提前偿还是对投资者利益的漠视和对契约精神的践踏。去产能和债转股的背景下，部分困境企业逃废债意愿升温，政府应加强监督并完善信用体系，防范道德风险。

中信证券研究报告亦指出，地方政府债务置换的目的是减少利息支出，降低地方政府债务风险，其目的势必会与债权人的利益有不一致的地方；公开债务置换不仅要遵循市场化原则举行持有人会议，更要遵循市场化定价，而不是仅仅将债务负担一甩了之。

不过在光大证券固定收益首席分析师张旭看来，提前兑付也是发行人的理性行为，目前的决定权仍掌握在债权人手中。

“发行人提出要求很正常，代表发行人自己的利益，这没问题。然后持有人这边也可以不同意，也没问题。好比我可以要求领导加工资，领导也可以驳回，很正常。不能说是一种违约。”张旭说。

他并称，提前兑付必须经过持有人会议的同意，现在的决定权并不在地方政府和发行人，而在持有人。

国泰君安证券固收团队亦分析称，市场担忧的信用风险目前仍然是尾部性质，而非系统性崩溃，短期冲击主要还是情绪担忧的放大，城投和地产仍然是信用风险的避风港。

该团队认为，尽管提前偿还债券技术面上可能对涉及债券带来很大的估值压力，但是从信用基本面来解读则反映了目前城投发行人（以及地方政府）账面流动性充足，开始在意融资成本，意味着城投债的系统性信用风险很小。（完）