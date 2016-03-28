中国信用债违约常态化 周期性行业融资难度提升--中信证券

路透上海3月28日 - 中国中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，信用市场违约呈常态化，将提升周期性行业债券市场融资的难度，相关企业风险应予以关注。

总体而言，债市收益率维持震荡态势不变，受物价上涨、基本面转暖、资金波动等因素影响长端产品波动性较大；受配置需求影响，中短端产品收益率波动性偏弱。而信用产品收益率和信用利差过低，偏鸡肋，配置上维持短久期、规避周期性行业的策略不变。

上周，美联储多位官员表态偏鹰派，汇率市场遭受一定冲击。沪深地产调控政策出台，提高二套房首付比率及非户籍人员社保缴费或缴税年限，有利于打击一级城市房地产市场过热的情绪，短期内应不会改变房地产市场整体回暖走势。

1-2月份，规模以上工业企业利润总额同比增长4.8%，PPI降幅收窄带来一定积极因素，但也与基数效应有关；受油价影响，石油加工、化工行业盈利有所增加；但煤炭、钢铁、有色行业利润同比仍出现较为明显的下滑。

**低评级短融仍有配置机会**

上周资金面有所宽松，1年FR007利率互换、1年国开债、1年AAA短融分别上行1BP、3BP、0BP至2.29%、2.35%、2.70%的水平。

美联储在FOMC货币政策会议上维持利率不变,但上周多位美联储官员讲话偏鹰派，导致人民币兑美元汇率走弱。

总体而言，资金面维持稳定的预期并未发生变化，汇率因素导致外汇占款下降趋势应走弱（虽然汇率有所波动），短期关注临近季末资金面可能的季节性波动。

上周短端产品收益率保持稳定，AAA短融与国开债利差略缩减至35BP左右、与资金利率（互换）利差维持在41BP左右，而AA与AAA之间的等级利差进一步压缩至38BP，考虑到资金配置的压力，低等级短融仍有配置机会。

上周七年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率下行5BP在3.90%左右的水平。2016年地方政府债发行力度加大，地方政府可获资金渠道拓宽、资金价格下降有利于稳定其信用资质，但部分一级市场发行利率过低，建议勿盲目追低。

**个券点评**

上周共有184只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量2,395.2亿元；

我们推荐短融和超短融中的16中电信SCP003、16中粮SCP002、16华电SCP005、16华能SCP003、16陕延油SCP003、16国航股SCP002、16鲁能源SCP003、16宁沪高SCP001、16华电股SCP002、16京投CP001。

中期票据中，推荐16三峡MTN001、16津保税MTN001；私募票据中，推荐16魏桥创业PPN005。

企业债中，我们推荐16青州小微债（有担保）；公司债中，推荐16中油05、16中油06、16北汽集、16洋河01、16浦集01、16广电01。(完)