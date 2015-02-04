中小企业私募债再爆违约风险 12蓝博难按期行权--报载

路透上海2月4日 - 中国中小企业私募债再爆违约风险。第一财经日报周三报导，即将于今日行权的“12蓝博01”债很有可能违约，该债主承首创证券已作为召集人通知债券持有人于2月11日举行持有人会议，就可能存在的违约问题进行沟通，并授权首创证券作为受托人行使相关职责。

报导引述首创证券指出，结合联合发行人及其控股股东蓝博旺集团存在的主要债务逾期、现金流较为紧张、资产受限及涉诉、担保人失信等问题，以及未能足额提取偿债保障金的实际情况，受托管理人认为“12蓝博01”和“12蓝博02”面临到期不能偿还本息的兑付风险。”

首创证券表示，目前仍在督促联合发行人通过各种外部渠道筹集还本付息资金，同时要求蓝博旺集团及联合发行人积极配合当地政府部门牵头开展的相关工作，争取尽快提出方案以有效推动债务重组。

“12蓝博01”和“12蓝博02”的发行资料显示，发行人为安徽蓝博旺机械集团，分别于2013年2月4日和2013年4月3日起息，两只债券发行规模总计1.5亿元人民币，期限均为三年，且在第二年末附投资人选择权，行权日分别为2015年2月4日和2015年4月3日。

报导并援引一位持有“12蓝博01”债的机构人士表示，“12蓝博01”基本可以断定要违约，2月4日即是该债券的行权日，从目前与发行人的沟通情况来看，资金到位的可能性很低。

该人士并称，“但我们肯定还是要行权的，行权是有利于保障投资者利益的，至少现在行权就算违约了，通过法律程序，我们可以来处置资产，要不然拖到最后，一旦公司出现问题，资产说不定就没了。”

此前第一财经日报曾引述业内人士称，本应于1月25日到期的“12东飞01中小企业私募债”未能如期兑付。而被认为是该期债担保方的东台交通投资建设集团则表示，其担保对象为债券的信用评级，并不承担代偿义务。

为防范私募债风险，上月沪深交易所同时发布通知，加强合格投资者及增信担保管理。包括针对个人投资者的非主动管理金融产品，以及全部资金仅用于购买单一私募债券的金融产品、有限合伙企业，不得作为私募债券的合格投资者等。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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