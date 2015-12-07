12圣达债未能按期足额付息及兑付回售债券本金 违约再添一例

路透上海12月7日 - 中国信用债违约再添一例。四川圣达集团有限公司周一公告称，，“12圣达债”CN1280443=CFXS未能按期足额付息及兑付回售债券本金，因受外部经营环境及金融环境的影响，集团的生产经营业务受到冲击，同时资金流动性受到限制。

12圣达债本应于12月5日付息及兑付回售债券本金，圣达集团指出，针对该债的到期付息及兑付，公司已积极尝试引入新的投资人和合作者进行资产重组。虽经多方努力，重组需要时间，公司仍未筹措到付息及兑付回售债券本金的资金。

圣达集团周11月27日曾公告称，其发行的“12圣达债”的付息及兑付回售债券本金存在不确定性。公司正在积极筹划引入新的投资人和合作者进行资产重组，目前具体细则尚在洽谈中。

“12圣达债”发行于2012年12月5日，发行总额3亿元，票面利率7.25%，期限六年，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司并表示，将积极配合债权代理人和债券持有人实现对12圣达债质押物的质权；继续努力通过资产重组等各种方式筹措偿付资金；积极配合债权代理人召开持有人会议，参与商议违约后投资者保护措施等。

圣达集团以其持有的数家公司股权作为本期债券的质押资产，同时圣达集团全体股东为其提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。不过该期债券的债权代理人天津银行此前发布的公告显示，“12圣达债”的担保物已于10月中旬和本月初被司法冻结。

圣达集团经营范围涉及煤炭开采、焦煤生产、水电投资开发、汽车配件制造、有色金属矿开采、茶业和房地产开发等多个领域，其中水电、煤焦化和汽车制动鼓为其支柱产业。(完)

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