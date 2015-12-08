富国基金因15山水SCP001未到期足额偿付起诉山东山水

路透上海12月8日 - 随着中国信用债违约案例频发，为了维权投资人也纷纷开始行动起来。富国基金管理有限公司周二公告称，因15山水SCP001未到期足额偿付，富国基金决定起诉其发行人山东山水水泥集团。

富国基金刊登在证券时报的公告显示，由于15山水SCP001发行人山东山水水泥集团未能按约定筹措足额偿债资金，导致不能按期足额偿付，富国基金决定通过法律途径维护旗下基金持有人的利益。

公告显示，持有15山水SCP001的是富国新回报灵活配置混合型证券投资基金；而上海市第一中级人民法院已受理富国基金管理有限公司代表富国新回报灵活配置混合型证券投资基金起诉“15山水SCP001”发行人公司债券交易纠纷一案。

根据基金季报显示，富国基金旗下富国新回报基金于6月底和9月底均持有190万张15山水SCP001，投资成本为1.9亿元。

证券时报报导指出，截至三季度末，该超短融市值占到富国新回报基金净值的9.09%，达到重仓级别。由于持有比例较重，山水水泥超短融违约对该基金造成了较为明显的不利影响。

而除了富国新回报基金之外，三季度末，还有鑫元货币、建信嘉薪宝货币、建信月盈理财和诺安理财宝货币等四只货币或短期理财债券基金持有15山水SCP001。其中，鑫元货币基金持有110万张，其它三只基金分别持有20万张、50万张和80万张。

上述五只公募基金共持有15山水SCP001450万张，占该超短融发行规模的22.5%。如果这些基金没能在到期前卖出，势必受到较大影响。

山东山水水泥集团有限公司11月12日稍晚公告，截至当日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，其发行的20亿元人民币本金超短期融资券不能按期足额偿付。

是次涉及的超短融15山水SCP001发行总额20亿元，期限七个月，票面利率5.30%，兑付日为11月12日，应付本息金额20.6082亿元，最新主体评级为CC，主承销商为招商银行。

山东山水水泥存续债券还有三期中期票据，13山水MTN1、14山水MTN001和14山水MTN002，期限均为三年，金额总计40亿元。

山东山水水泥集团是山东省及辽宁省最大的水泥生产企业。截至今年9月末，公司总资产335.09亿元，前九个月实现营业总收入85.61亿元，当期亏损4.91亿元。(完)