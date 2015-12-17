12鄂华研债违约警报解除 将于今明发放利息及回售资金

路透上海12月17日 - 此前曾公告提示兑付存在不确定性的12鄂华研债CN1280468=CFXSCN124092=SS正式解除违约风险，其发行人中国鄂尔多斯市华研投资集团周四公告称，将于今日完成该期债券的年度利息款的发放，而回售资金的发放延至周五(18日)完成。

12月17日为12鄂华研债回售部分债券兑付日以及年度付息日。华研集团公告称，此次回售资金发放延迟，是由于资金划付的技术性原因。

华研集团此前公告曾称，12鄂华研债能否按时兑付存在不确定性。受外部经营环境影响，公司资金链紧张，截至公告时尚未足额筹集到相应兑付资金。

华研集团于2012年12月17日发行了12亿元人民币企业债，期限六年，并附第三年末投资者回售选择权，票面利率7.88%，该债由鄂尔多斯城市建设投资集团提供担保，同时公司以其拥有的华研房地产开发有限责任公司100%股权为本期债偿付提供质押担保。

12鄂华研债回售登记于11月4日结束，根据中证登数据显示，交易所债券回售登记金额为105,379.7万元人民币；中债登的数据则显示，银行间回售登记金额9,000万元。另外，12鄂华研债还需于12月17日支付利息9,456万元，因此公司此次总计需筹集资金123,835.70万元。(完)

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