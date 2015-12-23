12淮安SMECNII001两企业未备足还债资金 中债信用增进担保

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月23日 - 中国江苏淮安集优中小企业集合票据(12淮安SMECNII001)中的两个发行人周三公告，未能按期将应付本息存入专项偿债账户。若二者无法按时足额偿付本息，则由该集合票据的担保人中债信用增进履行代偿责任。
12淮安SMECNII001发行人包括江苏共创人造草坪公司、淮安嘉诚高新化工公司和淮安华尔润化工公司，对应发行金额为1亿元人民币、9,000万元和1.6亿元。本次可能违约的为淮安嘉诚高新化工和淮安华尔润化工，涉及本金2.5亿元。
淮安嘉诚高新化工表示，由于行业低迷、资金链紧张，未按照募集说明书约定，将资金付至偿债专户。到期应付本息金额为9,522万元，截至公告日，专项偿债基金账户余额为5万余元。
淮安华尔润化工阐述的原因包括行业产能过剩和亏损严重，导致资金链紧张。该公司应兑付本息为1.6928亿元。截至公告日，偿债专户余额仅为185.31元。
12淮安SMECNII001于2012年发行，南京银行(601009.SS)为主承销商，发行总金额3.5亿元，票面利率5.80%，期限三年，兑付日为2015年12月28日。中债信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
根据约定，在本期票据兑付日前40个自然日以前，各发行人应将不低于当期应付利息额的资金存入各自偿债账户；在兑付日前30个自然日前，应备齐当期应付本金25%和当期利息之和。
在兑付日前20个自然日前，应备齐当期应付本金50%及应付利息；在兑付日15个自然日前，应备齐当期应付75%本金及应付利息；在兑付日10个自然日前，应备齐当期全部应付本金和利息。
近一段时间以来，中国债券市场信用风险事件频繁出现，违约主体也由此前的民营、私企为主，向国企和央企扩散。(完)
参看详情，可点选上海清算所网站 here
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。