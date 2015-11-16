焦点：债券违约政府不再兜底 中国评级机构和银行面临考验

图为北京国贸桥晚高峰一景。 REUTERS/Jason Lee

路透上海/香港11月15日 - 作为市场改革的内容之一，中国可能会允许更多的债券违约，但国内的评级机构和债券投资者依然认为，由于担心此举可能会冲击银行，中国政府还是会有所顾忌。

批评人士称，规模达4万亿美元的中国债券市场存在资源错配，大量的资金被分配给了一些效率极低的中资企业，例如夕阳产业的没落国企或是不透明的地方政府融资平台。

债券收益率之所以保持在低位是因为市场存在如下假设，即这类发债方拥有国家隐性担保。投资者对债券的需求十分旺盛，特别是在中国股市夏季暴跌之后，诸多投资者纷纷转向相对安全的资产。

“中国本地债券市场荣景依旧，”Lucror Analytics的信用分析师Mervyn Teo称，但他认为近期的债券违约事件需要投资者提高警惕。

中国山东山水水泥集团有限公司周四(11月12日)稍晚公告，截至当日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，其发行的20亿元人民币本金超短期融资券不能按期足额偿付。中国保定天威集团4月份未能按期支付所发中票利息，开国企债券违约先河。中钢股份10月份将债券回售登记时间延后，并延期支付本期利息。

以上情况说明，中国当局更愿意听任实力较弱的企业倒闭。

尽管出现这些违约情况，但AAA评等债券AAACNY5Y=的指标收益率与风险较高的AA评等债券AACNY5Y=收益率之差近几个月大幅下降，显示人们认为风险更低，而不是更高。

实际上，该利差一整年都在逐步下滑，因为投资者认为政府因担忧经济增长放缓，将更加不愿让市场纪律发挥作用，尤其是在国企部门。

中国诚信（亚太）信用评级有限公司董事总经理李永权表示，“过去没有违约，因为发行方都是国有企业或政府担保。”

“这种情况不会持续下去。要实现债市的正常运转，需要辨别出不良债务。”

**评级机构的繁荣**

国内评级机构应该担负起这个职责，但业内人士称他们却为争夺客户陷入了一场价格战，在许多情况下用乐观的评级换取合同。

他们对国内企业的评级比外国机构更为乐观。

国内机构称他们的评级考虑到政府经常性的干预，而这个因素外国机构则较少考虑。

但惠誉驻新加坡董事Kalai Pillay表示，不良债务都一样糟糕，所以它们的国内和国外评级本该相同，但却不一样。

“‘D’就是‘D’，这是清清楚楚的，”他说。

中国政府官员面临着两难局面。

若任由更多庞大的工厂倒下，会促使本地评级机构下调这类企业的债券评级，而这又可能引发中国银行业危机--迄今为止银行业者是最大的债券持有人。

否则就得听凭债券市场继续把收益率人为地设在偏低水平，不管项目好坏继续往里扔钱，而这会加剧中国产能过剩状况，并加大价格下滑和经济停滞的风险。

“规避危机、防止系统性风险扩散永远是政府的第一要务，”专注中国业务的投资银行NSBO的政策研究分析师Oliver Barron表示。

“这意味着，有些本不该被救助的企业将得到救助，从而延续当前的道德风险并导致资本浪费，”他说。(完)