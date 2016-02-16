15亚邦CP001终现违约 大公将亚邦集团主体评级降至CC

路透上海2月16日 - 中国信用债违约再添一例。亚邦投资控股集团周一稍晚公告称，该公司应于2月9日到期兑付的短融15亚邦CP001，截至到期兑付日（遇节假日顺延至下一工作日，即2月14日）日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付。

大公国际资信随后再次下调亚邦集团评级，其中主体信用评级由A降至CC，评级展望维持负面，15亚邦CP001信用等级由A-2降至D。

亚邦集团刊登在上海清算所的公告并称，因受公司董事长许小初应相关部门要求协助调查的影响，造成部分银行收贷、压贷，融资渠道受阻，公司资金链紧张；目前许小初已恢复正常工作，全面履行董事长、法定代表人职责。

公告指出，公司目前正通过多途径努力筹措偿债资金，包括外部融资渠道筹措资金、通过经营性现金流偿还部分本期短期融资券本息，尽快完成15亚邦CP001本息资金的兑付。

15亚邦CP001发行总额2亿元人民币，期限一年，票面利率7.95%，应付本息金额2.159亿元，主承销商为招商银行(600036.SS)(3968.HK)。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，2月14日为调休工作日，15亚邦CP001按惯例应顺延至2月14日完成兑付。

未到期债券方面，亚邦集团今年还将有三期短融--15亚邦CP002CN041562017=CFXS、15亚邦CP003CN041562051=CFXS和15亚邦CP004CN041558090=CFXS先后在4月、9月到期。

大公国际资信指出，亚邦集团染料业务和物流业务生产经营正常，仍有部分偿债来源，可为后续相关债务偿还提供一定程度的保障，故将15亚邦CP002、15亚邦CP003和15亚邦CP004信用等级调整为C。

大公国际资信此前决定将亚邦集团主体评级由AA-下调至A，评级展望调整为负面，并将亚邦集团发行的15亚邦CP001、15亚邦CP002、15亚邦CP003和15亚邦CP004信用等级由A-1下调为A-2。(完)

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