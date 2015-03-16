中国取代德国成为全球第三大武器出口国--报告

路透北京3月16日 - 斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）周一发布报告称，中国取代德国成为全球第三大武器出口国。

报告指出，2010-2014年这五年，中国武器出口较之前的五年增加143%，当时中国武器出口在全世界排名第九。

“亚洲国家继续扩大军备，尤其是海洋军备，”斯德哥尔摩国际和平研究所武器和军事支出计划高级研究员Siemon Wezeman在新闻发布会上说道。

超过68%的中国武器出口目的地为巴基斯坦、孟加拉和缅甸。中国还向18个非洲国家大量出售武器。

分析师指出，那些与美国及其盟国不和的国家愿意购买中国武器。

中国外交部发言人洪磊周一在例行记者会上表示，中国在武器出口方面一向采取“慎重、负责”的态度。

“在恪守安理会决议等国际义务前提下，根据本国法律法规实施严格管理，遵循有助于接受国的正当自卫能力，不损害国际和地区和平与稳定，不干涉接受国内政等原则。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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