中国取代德国成为全球第三大武器出口国--报告

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透北京3月16日 - 斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）周一发布报告称，中国取代德国成为全球第三大武器出口国。
报告指出，2010-2014年这五年，中国武器出口较之前的五年增加143%，当时中国武器出口在全世界排名第九。
“亚洲国家继续扩大军备，尤其是海洋军备，”斯德哥尔摩国际和平研究所武器和军事支出计划高级研究员Siemon Wezeman在新闻发布会上说道。
超过68%的中国武器出口目的地为巴基斯坦、孟加拉和缅甸。中国还向18个非洲国家大量出售武器。
分析师指出，那些与美国及其盟国不和的国家愿意购买中国武器。
中国外交部发言人洪磊周一在例行记者会上表示，中国在武器出口方面一向采取“慎重、负责”的态度。
“在恪守安理会决议等国际义务前提下，根据本国法律法规实施严格管理，遵循有助于接受国的正当自卫能力，不损害国际和地区和平与稳定，不干涉接受国内政等原则。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”