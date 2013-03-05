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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 5日 星期二 14:43 BJT

中国今年国防支出将增长10.7%至7406亿元

中国政府周二宣布，今年中国国防支出将增长10.7%至7,406亿元人民币，延续了过去20年国防预算几乎不间断呈两位数增长的趋势。政府还宣布，今年公共安全预算将增长8.7%至7,691亿元人民币，将连续第三年超过国防支出。路透

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