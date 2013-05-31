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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 31日 星期五 10:39 BJT

中国称无需盗取美国军事机密

中国国防部周四驳斥美国媒体关于中国黑客盗取美国武器设计的报道，称中国军事发展不需要借助外力。《华盛顿邮报》此前援引美国国防科学委员会的一份报告称，遭到中方盗取的设计包括作战飞机和作战船只，以及对欧洲、亚洲和海湾地区极端重要的导弹防御系统。路透
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