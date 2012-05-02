中国国防部长梁光烈下周将访美

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透华盛顿5月2日电(记者 David Alexander)---美国官员周三表示，中国国防部长梁光烈下周将访问五角大楼和多处美军基地。美国国防官员希望梁光烈此行将有助於加深中美两国的安全合作。
美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)将於周一在五角大楼与梁光烈举行会谈。梁光烈还将在下周晚些时候访问圣迭戈海军基地、美军南方总部、陆军本宁堡、北卡罗来纳州列尊营(Camp Lejeune)、西点军校和其他军事基地。
美国国防部发言人乔治·里特(George Little)表示：“此行的原因……在於试图进一步加强我们的军事合作和与中国的接触。”他并指出，中国国家副主席习近平近期已到访美国国防部。
“我们相信，这是我们在加强与中方合作轨道上的一个重要节点。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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