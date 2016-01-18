预计2016年中国预算赤字率上调到3% 企业降税存较大空间--中金

路透北京1月18日 - 中国大型投资银行--中金公司周一表示，过去两年中国积极财政政策的实际执行“雷声大，雨点小”，改变这种局面首先要大幅降低政府公共部门的储蓄，并预计2016年财政预算的赤字率会从去年的2.3%上调到3%。

中金预计，中国通过降税扩大赤字率，未来降低企业税负有较大空间，并称今年减税或可以提升经济增长0.4个百分点。如果增加的财政赤字主要用于支出而不是减税，对于经济增长的拉动作用更大。

以下为中金报告概要：

过去两年积极财政政策的实际执行“雷声大，雨点小”。特别是去年以来，为稳增长，财政政策变得更加积极主动。2015年前11个月财政支出非常积极，同比增长18.9%，而同期财政收入增长8%。财政支出数据显示的政策力度不小，但稳增长的效果并不明显，其原因是从财政支出到把财政资金真正运用到实体经济之中还有不少环节。如果财政资金下拨到各个公共部门之后，他们把部分资金存起来，变成公共部门的储蓄，则不会对经济增长产生实质作用。这正是过去几年在中国所发生的现象，体现在公共部门储蓄过快增长。2015年政府盘活财政存量资金起到了一定效果，财政存款出现了回落，年末财政存款降至3.4万亿元，但是2015年11月底机关团体存款高达21万亿（同比增长13.8%），其增速比名义GDP增速快了一倍。在经济增长大幅下行的情况下，政府储蓄增长过快，挤压私人部门，不利于经济增长。我们曾测算2012年后每年额外增加的政府公共部门储蓄拖累经济增长1.5~1.9个百分点。

要改变“雷声大、雨点小”的局面，首先要大幅降低政府公共部门的储蓄。机关团体存款的过快增长既与地方政府部门“少作为”造成财政实际支出进展缓慢有关，也与那些实际上从事商业经营的事业单位边际消费倾向低于私人部门有关。这个问题非财政部一家机构可以解决的，需要综合治理。虽然如此，21万亿多年累积的机关团体存款仍有较大盘活空间，预计每年可以盘活5,000亿至1万亿元。从3.4万亿财政存款的角度看，明显与国库现金管理所要求的将余额保持在最低水平的原则不符合，不仅造成资金使用低效率，也拖累了经济增长。这一块资金的处理是财政政策的职责范围，同样具有大幅减少的空间，比如今年能否将其下降到3万亿元甚至更低？盘活存量的机关团体存款和财政存款的好处是不涉及到财政赤字变化，因为它在统计上同时增加了财政收入和财政支出。中央经济工作会议提出，要适当增加必要的财政支出和政府投资，保障政府应该承担的支出责任。在当前税收等收入增速下降的情况下，盘活巨量的财政存量资金不失为一种可行的办法。

增加国债发行，扩大赤字率，进一步体现财政政策积极有为的姿态。由于经济增长动力不强，结构性改革的推进也需要宏观政策支持，在货币政策边际效果下降的情况下，财政政策将发挥主导作用。我们认为，未来两三年中国的财政赤字率将保持在较高水平，但不会突破3%。预计2016年财政预算的赤字率会从去年的2.3%上调到3%，高于我们此前预期的2.9%，今年预算赤字可能达到2.2万亿左右。按照现行的赤字和国债发行规定，赤字的扩大需要相应增加国债的发行额度，而且对于国债的发行，除了特殊国债（比如1998年向发行2,700亿元长期特别国债补充国有独资商业银行资本金，2007年发行1.55万亿特别国债购买2,000亿美元外汇作为中投公司资本金）外，所有国债/地方政府债均需纳入预算管理。

预计主要通过降税扩大赤字率，未来降低企业税负有较大空间。中央经济工作会议提出，实施减税政策，阶段性提高赤字率。假设今年赤字率的提高主要通过减税渠道实现，预计减税5,000亿元左右。预计减税主要通过降低增值税实现。其原因，增值税等间接税具有累退性质，无法发挥自动稳定器的作用，企业税负无法随着经济增长下行而下降。在具体的减税安排上，一是通过金融、房地产、建筑以及生活服务业的营改增，预计减税2,000亿元左右，低于我们此前预期的4,000亿元；二是降低制造业增值税等，预计减税3,000亿元左右，据此测算，制造业的增值税率可以从目前的17%大致降低到15%左右，增值税仍然偏高。预计企业所得税不会进行调整，但个税起征点偏低，有上调的需要，企业缴纳的社保等收入占员工工资的44%，也有下调的必要。预计今年减税可以提升经济增长0.4个百分点。如果增加的财政赤字主要用于支出而不是减税，对于经济增长的拉动作用更大。（完）