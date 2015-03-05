中国今年全国预算赤字较上年增两成至1.62万亿元 财政政策加力（更新版）

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路透北京3月5日 - 中国财政部周四称，2015年全国财政预算赤字规模为1.62万亿元人民币，较上年的1.35万亿元增两成，中央和地方财政赤字规模都有所增加，赤字率2.3%左右(占国内生产总值GDP的比例)，较去年提高0.2个百分点。

财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2015年将继续实施积极的财政政策，并适当加大力度；2015年全国一般公共预算收入15.43万亿元，增长7.3%，加上从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，可安排的收入总量为155,300亿元；全国一般公共预算支出17.15万亿元，增长10.6%。

2015年中央财政预算赤字11,200亿元，比上年增加1,700亿；中央财政动用以前年度结转资金1,124亿元，进一步加大支出力度。

财政部1月末公布了2014年财政收支情况，当年实现全国一般公共财政收入14.03万亿元人民币，增长8.6%，略超年初的预算目标8%；全年支出规模15.16万亿元，较预算15.30万亿元略有收敛，而8.2%的支出增幅亦远低于年初预算支出目标9.5%。

报告并称，中国2015年国债余额限额为111,908.35亿元；2015年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。

中国2014年国债余额限额为100,708.35亿元。

财政部并表示，今年将实施结构性减税和普遍性降费，加强对实体经济的支持。结合税制改革，在清理规范税收等优惠政策的同时，力争全面完成营改增任务。

加大盘活财政存量资金力度，提高财政资金使用效益，按照新预算法要求，清理结转结余资金，将盘活的财政资金重点投向民生改善、公共服务和基础设施等领域。

此外今年还要保持一定的政府投资规模，发挥好引导作用，2015年安排中央基建投资4,776亿元，较上年增加200亿元。

**建立规范的地方债务举借机制**

关于地方政府性债务管理，财政部指出，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方政府债务举借机制，中央对地方政府一般债务和专项债务指标的分配，主要根据财力等客观因素测算确定，健全地方政府债券市场化定价机制，强化对地方政府举债的市场化约束，维护投资者权益和市场信心。

建立和完善债券管理机制，对地方政府举债实行限额管理，建立地方政府债务风险评估和预警机制，对债务高风险地区进行预警。

同时将妥善处理地方政府存量债务和在建项目后续融资。将清理甄别后经法定程序批准的存量债务，分类纳入预算管理。并合理设置过渡期，过渡期内允许在建项目在批准的期限内通过银行贷款解决部分后续融资，避免资金链断裂，防范财政金融风险。

对甄别后纳入预算管理的地方存量债务允许逐步置换，以降低利息负担，优化期限结构，腾出更多资金用于重点项目建设。

财政部并指出，将提高国有资本收益上缴公共财政比例，研究扩大国有资本经营预算实施范围；力争将营改增范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业等领域，并将新购入不动产和租入不动产的租金纳入进项抵扣，相应简并增值税税率。

财政部还将配合做好房地产税、环境保护税、船舶吨税等的立法工作，积极推动将现行税收暂行条例上升为法律。

在其他税制改革方面，财政部表示，继续调整完善消费税征收范围、税率，适当后移征收环节。组织实施煤炭资源税费改革，制订除原油、天然气、煤炭外其他品目资源税费改革方案。

此外还要研究提出综合和分类项结合的个人所得税改革方案。结合营改增、消费税等税制改革，研究调整中央与地方收入划分。(完)

(发稿 宿泱韫/边竞; 审校 林高丽)

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