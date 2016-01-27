今年中国财政赤字率或扩大至3.4% 政府债务负担仍上升--大公国际

路透北京1月27日 - 中国大公国际资信评估有限公司周三称，2016年中国各级政府债务负担将继续上升，但结构性改革的正面前景将对主权信用起到支撑作用。

大公国际发布的2016年全球主权信用风险展望报告预计，今年中国政府将加大积极财政政策的力度保持去产能进程中经济增速的稳定，各级政府财政赤字率将由2015年的2%扩大至3.4%，各级政府债务负担率由43.2%升至47.0%。

报告指出，中期内，受不利因素影响，中央政府和各级政府的债务水平将呈现明显的上升趋势。去产能和国有企业改革任务艰巨，中国需要执行积极财政政策保持一定的经济增速，预计在“十三五”期间中国各级政府的赤字率平均为3.3%。

另一方面，企业兼并重组和破产进程将转化为银行体系的不良资产，不排除政府为国有银行体系补充资本和承担银行破产成本的可能。报告预计，至2020年中国各级政府的债务负担率将上升至57.4%，中央政府上升至33.2%（2015年为17.6%）。

报告并表示，长期来看，中国仍处于潜力巨大的国力上升期，偿债能力在经历本次结构调整后将得到巩固提升。（完）