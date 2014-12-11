中国赤字率或提高 货币宽松可期但空间不宜过度乐观--海通

路透北京12月11日 - 中国中央经济工作会议提出积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。海通证券对此发表快速评论认为，有力度的积极财政意味着赤字率或将进一步提高，而松紧适度的货币政策有助于持续化解高杠杆和泡沫，货币宽松值得期待但空间不宜过度乐观。

海通并认为，会议提出明年五大任务，保持经济增长首当其冲，这和2013年以前强调促进增长和2014年淡化增长目标均有差异，预示着GDP(国内生产总值)目标增速或下调至7%，增长与改革将协同推进。

以下为海通证券快速点评全文：

1. 2015年中央经济工作会议落下帷幕，会议提出5大任务，保持经济增长首当其冲，但与13年以前强调促进增长和14年淡化增长目标均有差异，此前政治局会议已提出主动适应新常态、保持经济运行在合理区间，预示GDP目标增速或下调至7%，增长与改革将协同推进。

2. 对新常态做了详细阐述，强调高水平引进来与大规模走出去同步发生，同时5大目标中也强调优化经济发展空间格局，与政治局会议强调实施区域总体发展战略、推进“一带一路”保持一致。

3. 强调维持积极的财政政策和稳健的货币政策，有力度的积极财政意味着赤字率或将进一步调高，这与保持经济运行在合理区间相一致。而松紧适度的货币政策助于在“新常态”中持续“化解高杠杆和泡沫”，货币宽松值得期待但空间不宜过度乐观。

4. 首次提及人口老龄化，并强调经济增长更多依靠人力资本和技术进步。意味着人口结构变迁将进一步促进经济结构转型，未来经济增长以及要素分配将更加向劳动力倾斜，而代表资本回报的利率趋于下降。

5. 首次提及环境承载能力接近上限，意味着未来环境保护地位上升，将更注重经济发展的质量。环保助于约束产能扩张，给投资套上枷锁，增长减速但质量提高。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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