中国赤字率或提高 货币宽松可期但空间不宜过度乐观--海通

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透北京12月11日 - 中国中央经济工作会议提出积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。海通证券对此发表快速评论认为，有力度的积极财政意味着赤字率或将进一步提高，而松紧适度的货币政策有助于持续化解高杠杆和泡沫，货币宽松值得期待但空间不宜过度乐观。
海通并认为，会议提出明年五大任务，保持经济增长首当其冲，这和2013年以前强调促进增长和2014年淡化增长目标均有差异，预示着GDP(国内生产总值)目标增速或下调至7%，增长与改革将协同推进。
以下为海通证券快速点评全文：
1. 2015年中央经济工作会议落下帷幕，会议提出5大任务，保持经济增长首当其冲，但与13年以前强调促进增长和14年淡化增长目标均有差异，此前政治局会议已提出主动适应新常态、保持经济运行在合理区间，预示GDP目标增速或下调至7%，增长与改革将协同推进。
2. 对新常态做了详细阐述，强调高水平引进来与大规模走出去同步发生，同时5大目标中也强调优化经济发展空间格局，与政治局会议强调实施区域总体发展战略、推进“一带一路”保持一致。
3. 强调维持积极的财政政策和稳健的货币政策，有力度的积极财政意味着赤字率或将进一步调高，这与保持经济运行在合理区间相一致。而松紧适度的货币政策助于在“新常态”中持续“化解高杠杆和泡沫”，货币宽松值得期待但空间不宜过度乐观。
4. 首次提及人口老龄化，并强调经济增长更多依靠人力资本和技术进步。意味着人口结构变迁将进一步促进经济结构转型，未来经济增长以及要素分配将更加向劳动力倾斜，而代表资本回报的利率趋于下降。
5. 首次提及环境承载能力接近上限，意味着未来环境保护地位上升，将更注重经济发展的质量。环保助于约束产能扩张，给投资套上枷锁，增长减速但质量提高。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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