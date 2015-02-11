香港《经济日报》：通缩威胁掩近 内地须再松银根

（2月11日社评）

内地上月通胀创逾5年新低，在国际商品价格低迷、内地过剩产能难消下，今年内地通胀难高。物价低走添中央减息松银根压力，力保货币政策做到“不松不紧”，以稳经济抗通缩。

内地上月通胀大幅趋缓，虽受季节因素一定影响，因去年春节假期在1月底开始，物价因春节消费高峰而偏高，推高统计基数。惟上月通胀按月环比仅升0.3%，是2002年以来按月通胀增幅最低的1月，此或预视今年全年内地通胀难高。

一方面，在环球经济疲弱、需求低迷下，国际大宗商品价格今年势续低迷，内地工业制品以至农产品价格下行压力难消，令内地通胀难升。

另一方面，内地产能过剩问题仍难消，除因内部需求动力不足，更因环球需求疲弱，内地难藉加力出口消化过剩产能，已连续35个月出现负值的内地工业品出厂价（PPI），今年内恐仍难转正，令整体物价更趋下行。

市场最关注的是，若今年内地通胀持续低迷，会否令中央不得不加力放水，如更大幅度减息或降准？其实国务院总理李克强上月底已宣示，今年的政策取向是“不松不紧”，惟正因如此，中央加力松银根的机会反增。

其实中央过去一直对松根银，尤其减息态度审慎，主因是通胀潜在压力大，若不采偏紧政策，将利率保持在较高水平，内地银根就会变得过松，恐惹恶性通胀反扑。

然而，现时内地通胀续缓，甚至出现通缩阴影，若利率仍保持在高通胀时期的水平，那内地银根就恐过紧，反增经济下行以至通缩的重压。故因应形势，中央要续保货币政策不松不紧，便需进一步放松政策，如再减息、再降准等，才能营造适度的政策环境，助经济平稳发展。此对金融市场固是利好消息，因内地股市仍是政策市主导，市场期待中央放水为A股注入资金新动力。A股若因此水涨船高，亦将有利港股尤其中资股表现。

惟中央松银根对实体经济帮助多大，端视中央能否将释出的资金导引向小微企业、三农等薄弱环节，以及创新科技、节能减排等新兴产业，助经济升级转型。此将是内地经济能否续保约7%平稳较快增长的关键之一。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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