中国向世界输出衰退？通缩压力持续加重--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月23日出版的当期「老谢开讲」专栏)

中国股灾引出另一个蝴蝶效应，全球原物料市场跟着大跌，原物料生产国经济也大受冲击，影响汇价走势，新兴国家风暴隐然成形，下次世界衰退，将是「中国制造」？

中国证监会此前采取一连串整顿杠杆融资活动的措施，意外戳破中国股市泡沫，六月十六日起，深沪股市连续暴跌，短短三周之内，上证下挫三五％，深证下跌逾四成，中国股市市值一口气跌掉三兆美元，这是史上股市市值最大的一次蒸发。

但中国股市暴跌，意外引出另一个蝴蝶效应，全球原物料市场也跟着大跌，冲击原物料生产国经济，又进一步影响汇价走势，影响了新兴国家的出口及外汇存底，新的新兴市场风暴正隐然成形。

**未爆弹：拉丁美洲，威力不输希腊、陆股**

根据统计，从六月十六日到七月九日中国国务院合组救市国家队采取「暴力救市」手段，连公安都出面抓股市秃鹰，这段期间，全球铁矿石价格暴跌二一．二％，一口气跌破五十美元关卡；伦敦铜期货也大跌八．一％；油价直直落，北海布仑特原油重挫一一．六％；澳币下跌四．二％，最低见到○．七三二；纽币更是大跌五．二％，最惨跌到○．六四九，是这些年罕见的新低汇价。

《华尔街日报》报导，中国股灾撼动全世界经济，中国已是经济规模逾十兆美元的经济大国，十年前中国的经济规模只占全球五％，如今快速上升到一四％，近一年中国对全球经济成长贡献更超过三分之一，这个比重远远大过二○○八年的金融海啸之前。

举例来说，像拉丁美洲正面临「三C」撞击——分别是中国（China）、商品（Commodity）及货币（Currency）。拉丁美洲过去十年的蓬勃发展，完全是中国带动铁矿石、铜及粮食等需求的冲高，但随着中国建筑业降温，各项公共建设已从高峰期回落，意味中国流向拉丁美洲的资金正在减少，CNN Money网站最近预告拉丁美洲可能成为下一张骨牌，波多黎各债务危机就是一个讯号弹。

这个讯号弹，指的是波多黎各政府累积持续上升的债务未还，而导致的金融危机，其公共债务规模超过七二○亿美元，政府债务占GDP（国内生产毛额）比重已超过七○％，过去波多黎各债券殖利率高，是美国基金经理人的最爱，这次危机浮出枱面，波多黎各债已被信评公司调降与希腊债同样等级。波多黎各也是美国的境外领土，怪不得被拿来与希腊危机及中国股灾并列。

**中国贸易伙伴影响大，原物料难逃熊市**

中国经济成长影响贸易伙伴国，尤其是商品原物料的暴跌传导力量大，例如，铁矿石价格直直落，澳洲经济首当其冲。一○年中国一年使用九．四亿吨铁矿石，其中有六亿吨来自进口，过去中国是世界工厂，铁矿石价格一日三市，如今变成跌跌不休，直接影响了澳洲经济，过去澳币最强势的时候可以兑换一．一○七美元，如今跌到○．七三二。

铁矿石价格跌破五十美元大关，乳制品需求同样不振。纽西兰的恒天然是全球最大乳制品出口商，旗下有一．三万名纽西兰乳农，但最近一次的乳制品拍卖价格重挫一○．七％，是近来连续拍卖的第九次下跌，乳业加工是纽西兰最重要的经济主力，乳品价格直直落，重挫了纽西兰经济。最近橡胶业价格急跌，也冲击到泰国与马来西亚经济。

著名的摩根士丹利投资管理公司新兴市场主管夏玛（Ruchir Sharma），在纽约接受彭博资讯访问时表示：「忘掉那些鞋子、玩具和其他商品吧！中国下一个销往世界的最大出口产品是：衰退！」「下次世界衰退，将是中国制造！」「未来几年，中国可能是全世界最大的病源。」话说得简洁有力，但也让大家胆战心惊。

夏玛预测，中国GDP成长率接下来五年恐仅剩四％至五％，是近年来的一半，中国在金融海啸后，为了追求成长，造成史上最大的信贷潮，这个疯狂举债衍生了更大的问题，未来五年爆发金融危机的机率高达七○％，而经济成长百分之百会减缓。

他指出，中国未来几年经济成长减缓，会把全球经济拖低到二％以下的水准，这将是五十年来，第一个不是美国带头的经济衰退。

夏玛认为，过去半个世纪以来，全球经济成长曾在五个不同时期掉到二％以下，最近的一次发生在○八年的金融海啸，而且每次的衰退都和美国经济的萎缩同时发生，今年中国经济保七困难，这会是中国一九九○年以来最低的水准，表示中国转型到新成长模式的过程，将遭遇「重大困难」，是未来全球经济的最大风险。

夏玛提醒，要避开中国股市及依赖中国经济推动成长的国家，如巴西、俄罗斯、南非、纽澳及众多中南美洲国家，他指的是依赖中国经济推动成长的国家，其实意味了原物料市场的熊市，可能会持续一段相当长的时间。

全球原物料市场遭逢罕见的跌势，过去一周（到七月二十日为止，下同），油价单周下挫三．五％，西德州原油再度面临五十美元关卡考验。

贵金属市场也有很大变化，金价单周下跌二．三％，写下一一○六美元新低，如果从一一年最高点一九二三．七美元起算，在过去三年已重挫四成，而且，美国升息在即，金价跌破一○○○美元大关应指日可待。白银则跌破十五美元支撑，单周下跌一．六％，过去一个月之间，从十七．一六美元跌到十四．七美元，已急挫一四．三％。最惨的是白金的价格，如果从二一一五美元的最高价来算，已重挫逾五成以上，跌破一○○○美元，这已是多年没有发生的事了。

**软硬商品跌跌不休，金价恐直探八百美元**

《华尔街日报》报导，投资人预期金价不太可能回升，持续卖出黄金，日前一名纽约投机客在COMEX（纽约金属交易所）向市场抛售十四亿美元黄金期货，这个消息的震撼程度，远远大过中国公布黄金储备从○九年的一○五四公吨至今年六月增加到一六五八公吨，六年之间增加六○四公吨，数字远低于市场预期，加重了黄金的卖压。

另一个黄金大户印度，则受制于外贸逆差持续扩大，六月贸易赤字一○八．三亿美元，比五月又上升了四％，影响印度的购金实力。六月印度黄金进口十九．七亿美元，衰退一九％，这是连续三个月的下滑。

中国与印度是黄金最大购买国，现在都显得无力，但最主要的是预期黄金下跌压力及美国可能升息，将带动美元及债券殖利率上升，黄金的吸引力将下降，国际商品分析师甚至预测黄金可能直探八○○美元。

除了贵金属踩不到底外，其他金属也是跌跌不休，铁矿石价格大跌，影响了整个钢铁产业，作为不锈钢原料之一的镍价，上周出现一一四七五美元的低价，如果从最高价五一八○○美元起算，跌幅高达七七．八％，其他如铜价也徘徊在五三○○美元左右的低档，铝价也是急探新低。

最具代表性的是美国铝业股价，今年从十七．○三美元急跌到十．五美元，波段股价下挫三三．五％，公司预估今年铝金属供应将比全球需求多出七十八万吨，较之前预测的四十万吨几乎多增加一倍。美国铝业从一九九三年起进军中国市场，是中国主要铝产品进口厂商，如今中国需求趋缓，很多铝制品厂商纷纷关门，伦敦金属交易所第二季的铝期货价每吨一七八八美元，持续创新低走势。

除了硬商品下跌外，软商品也无法幸免，上周小麦急跌四．七％，出现每英斗五三二．七五美分的新低价；小麦从最高价一○七三美分跌下来，跌幅已达五成；玉米从八○六美分跌到四○五美分，也跌了近五成；价格比较硬朗的黄豆，上周下跌三．八％，假如从最高价一七九四．七五美分跌到一○○六．二五美分来算，跌幅也有四三．九％；其他软商品如糖价从三十六．○八美分跌到十一．八五美分，已跌掉三分之二；棉花一度大涨到二二二美分，目前在六十五美分左右，距历史高价已经很遥远了。

最近影响市场的伊朗与「六强」达成废核协议，伊朗恢复石油出口。伊朗是原油生产大国，在石油供过于求的情况下，再度加入市场，又对市场带来雪上加霜的效果，目前沙乌地阿拉伯与伊拉克石油产量都创历史新高，美国业者也增加页岩油的油井口数，动见观瞻的石油期货率先反映，西德州轻原油二○一六年十二月的期货已跌破每桶六十美元，创了石油期货合约价的最低纪录，过去石油期货合约一直在八十至一○○美元之间，由此可看出油价跌势可能会很久。

**新兴国家外汇存底急降，冲击经济体系**

这是个原物料全面下跌的走势，首当其冲的是原物料生产国的经济，最明显的是汇价走跌。

除了澳币、纽币创新低外，巴西里拉最低到三．三一兑一美元，加币与美元贬破一比一之后，最近从一．二一二急贬到一．三，这是金融海啸以来最低的汇价。而油价再跌，俄罗斯卢布的贬值压力也加大了，南非币兑美元一直保持在一比十二的低档，亚洲的原物料生产国最近币值也急贬，印尼盾出现一三五三二兑一美元新低，泰铢最低到三十四．五，马币到三．八三二，这些原物料生产国在汇价上竞贬，仍无力扭转出口颓势。

而原物料急跌，造成亚洲各国进口下滑，新兴国家外汇存底急剧减少，像《金融时报》引述ING投资管理的资料显示，新兴市场的前十五大经济体，到今年三月为止的三季资金净流出达六○○一亿美元，远超过○九年三月为止的金融海啸后，资金净流出五四五二亿美元，新兴市场十五大国到三月底为止，外汇存底减少三七四四亿美元，这是新兴国家本世纪开始聚积强势货币以来最大降幅，新兴市场的资金净流出如果持续恶化，将冲击经济体系。

拉丁美洲被视为是下一张最可能的骨牌，除了汇价下跌，今年以来哥伦比亚股市下跌一三％，秘鲁下跌一二．五％，巴西的恶化持续加重，油价下跌又重击委内瑞拉经济。

上一波中国是世界工厂，中国需求带动全世界经济，新兴市场因为原物料价格大涨，经济欣欣向荣。现在的情况则是原物料持续探底而下，引来全球经济新的调整压力。

目前CRB（商品期货价格指数）大约在二一五点上下，已经重回二○○○年的起涨位置，中国新公布的CPI（消费者物价指数）走势一直在一．四％至一．五％的低档徘徊，PPI（生产者物价指数）则在近期有两个月出现四．八％的负成长。

中国CPI保持在低档运行，PPI下跌压力加大，中国已笼罩在通缩压力中，这是中国持续降息拉抬股市最重要的背景之所在。

而原物料价格走跌，除了中国经济降温，也意味了美国升息在即，美元强势时代来临，这是下半年全球经济两大主轴，必须好好把握住这个变化！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。