路透专访：中国首例欺诈发行退市在即 赔付方案应听证讨论--专家

路透北京6月22日（作者 张晓翀） - 欣泰电气(300372.SZ)有望成为中国首家因欺诈发行被退市的上市公司，其上市保荐人兴业证券(601377.SS)正就此研究先行赔付方案。著名证券法专家、中国人民大学教授刘俊海表示，目前各界对赔付的具体方案尚存在争议，建议召开听证会以获得更多认同。

欣泰电气退市引发的赔偿具风向标意义。根据现有司法解释，基于股票换手率、基准日和投资者持有证券的情况，投资者获赔金额不一定等于其亏损额；而且欣泰电气在宣布被调查的前后，正好经历A股市场大幅下挫，因此各方对投资者损失如何认定有不同看法。

“券商在提出先行赔付方式的时候可能会打折，投资者对打折不满意。我的建议是开听证会，投资者自愿、券商自愿。如果券商的赔付方案没有获得投资者的讨论、建议、质询，肯定没有公信力。”刘俊海在接受路透专访时表示。

他认为，这种自愿的先行赔付制度对投资者保护来说是件好事情，但由于毕竟建立在各方自愿的基础之上，有的投资者可能不认同券商提出的赔偿方式和计算公式。

根据2003年公布的《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，投资人获得赔偿的要素包括：投资与虚假陈述直接关联的证券；在虚假陈述实施日及以后，至揭露日或者更正日之前买入该证券；并在虚假陈述揭露日或更正日及以后，因卖出该证券发生亏损，或因持续持有该证券而产生亏损。

目前法律支持的虚假陈述损失赔偿范围，以实际损失为限。具体包括：投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税、自买入至卖出证券日或者基准日的利息损失。上述赔偿范围中，计算比较复杂的是投资差额损失，有着至少两套计算公式。

资料显示，此前万福生科(300268.SZ)欺诈上市案的民事赔偿结果显示，万福生科造假上市的保荐人平安证券宣布斥资3亿元人民币设立专项补偿基金，采取“先偿后追”方式补偿万福生科投资者；2013年7月，超1.2万投资者接受了诉前和解方案，实际获赔1.79亿元。

去年7月15日欣泰电气宣布其被证监会立案调查，今年5月底证监会认定其涉嫌欺诈上市。根据相关规定，若上市公司确认存在欺诈发行、重大信息披露违法等情形，该公司股票将面临退市命运。欣泰电气有望成为创业板第一家退市的公司，更将成为中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司。

**赔偿可合理打折**

刘俊海指出，保荐人为降低先行赔付的财务负担，在提出先行赔付方案之时可能会对赔付金额进行打折。其中，有些打折原因或是公允合理的，例如考虑到在投资者持股期间股市普遍存在的系统性风险因素；但有些投资者可能对这种打折不满意。

他解释说，如去年下半年A股遭遇大幅波动，投资者持有其他股票可能也会有损失，考虑上述因素对赔偿金额进行打折，在一定程度上也符合投资的商业逻辑，具有一定合理性。

按现有司法实践，在去年7月15日之前买入欣泰电气并在之后卖出的投资者，有机会获得赔偿。不过去年6月A股出现罕见的大幅波动，大部分个股跌幅较大，欣泰电气在6月1日最高价曾达63.67元（次日送股除权后相当于31.84元），在7月15日当天则收报14.01元。

刘俊海建议，鉴于诚实信用、公平公正的纠纷解决共识，各方应在自愿前提下对赔付方案召开有代表性的公众投资者代表座谈会或听证会，包括邀请无利害关系独立第三方和专家学者进行论证。

“如果券商的赔付方案没有履行投资者代表或者代理机构的充分讨论、博弈和协商，肯定会影响赔付方案的公信力。”他认为，要确保赔付方案出台程序的规范性，对中小散户具体赔偿额的认定可遵循相关法律依据，并合理参酌具有的中国法院判例。

他进一步解释说，法律责任制度设计本身是为了惩罚违法者的主观恶意和不法行为，但并不可能做到十全十美、面面俱到。如果投资者仍不认同赔付方案，也可以到法院寻求司法救济，伸张自己的权利。

参照美国等国外成熟市场的经验，涉嫌欺诈发行的上市公司发行人、承销人、保荐人应承担相应的民事责任，在法院判决之前，法院通常是鼓励提起集体诉讼的律师事务所和被告人通过友好协商达成和解协议的。

**券商仍可追索损失**

对于欺诈发行中，券商作为中介机构承担的责任和义务问题，刘俊海表示，券商在展业过程中也可能受到蒙蔽，其看到的财务、审计报告等材料都可能造假。但先对投资者进行偿付，再找造假黑幕中真正的、最大的受益者去追偿，也是很公平的。

“券商先行赔付并不意味它是终极买单人，它可以回过头来再向欺诈它的发行人或者控制股东、实际控制人乃至于内部的高管去追偿。”他谈到，券商在承担完赔偿责任后，还可从有责任方继续追索，获得补偿。

他分析称，实际案例中往往存在投资者将券商、上市公司控股股东、实际控制人、董监高等作为承担连带责任的共同被告；如果上市公司控股股东无偿付能力，但券商有偿付能力，券商先行偿付后，客观上也会基于连带责任制度产生追偿权。

“实际上这和先行赔付也差不多了。”他说。

作为亚洲发展银行的中国资本市场法律改革课题组专家，刘俊海并认为，未来的《证券法》升级版应当对券商作为承销人、保荐人的权利和义务做出一定的制度创新。如果券商愿意承担赔付责任，那么可以更加鼓励券商在资本市场进行业务创新。（完）