中国扩大内需和投资潜力大 城镇化规划或上半年出台

* 中国上半年可能出台城镇化发展规划

* 研究改革成品油价格机制，拟取消4%的调价临界点

* 深圳前海改革区的实施细则预计上半年出台

路透北京3月6日 - 中国国家发展与改革委员会主任张平周三称，城镇化，工业化，信息化等都为中国扩大内需和投资提供了巨大的潜力，发改委牵头的的城镇化的发展规划预计今年上半年出台，深圳前海改革区的实施细则预计也会在上半年出台。

他在两会期间北京召开的新闻发布会上表示，中国还会在扩大消费等方面采取一系列措施，同时重点解决产能过剩问题。发改委正在研究油价形成机制的改革，将缩短期限并取消4%的临界点。

谈到谈中国新一届政府力推的城镇化，张平表示，发改委正在会同有关部门编制中国城镇化发展规划，“今年如果顺利的话，今年上半年有可能出台规划。”

他指出，城镇化是今后一个时期中国扩大内需的最大潜力，包括城市本身的建设，也包括农村人口转移到城市以后他的消费会成倍的增长。今后还要引导城镇化健康的发展，不仅仅要看它的速度、规模更要看它的质量和水平。

不过，当前城镇化存在一些问题，包括农民工及随迁家属不能真正享受城市的生活，城镇化的二元结构，以及城市基础设施还有不完善的地方，大城市继续膨胀，而中小城市发展不够等。

对于投资，张平指出核心问题是优化结构，不能够再去搞那些低水平的重复建设，不能搞高消耗、高污染、高排放的落后企业，也不能搞产能过剩的企业，而是要把有限的资金、有限的供给更好地用于改善生产条件和改善人民群众的生活。

“正是基于这些考虑，我们现在在投资的安排上主要是考虑民生，考虑“三农”，考虑节能减排，考虑改善基础设施，改善生态环保。重点是用于这些方面。”张平称。

中国去年国内生产总值(GDP)增长7.8%，今年目标是7.5%。这两年消费对经济增长的拉动作用明显上升，去年消费的增长对GDP增长的贡献率为51.8%，超过了投资的50.4%.

“最近这两年，我们的消费对经济增长的拉动作用超过了投资，应该说这是一个非常良好的趋势和势头。我们还会在扩大消费、发挥消费对经济增长的基础作用方面采取一系列的措施。”张平称。

在产业政策方面，张平指出化解产能过剩是当前和今后一段时间调整经济结构和转变发展方式的一个重点。解决一些行业的产能过剩的途径包括，提高企业的素质、兼并重组、优胜劣汰和向海外转移。

中国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、焦炭的产能的利用现在大体上是在70%-75%之间，光伏只有不到60%，风机的产能利用率不到70%。

**拟改变成品油定价机制的缺陷**

对备受关注却迟迟未见结论的成品油价格改革方案，张平表示，发改委正在研究油价形成机制的改革方案，并针对目前存的的两个突出的缺陷，一是周期太长，计划把周期能够调得更短一些，能够适应国际油价频繁变动。同时准备取消4%的临界点。

“按照一定的周期该调就调，不管达没达到4%，该升就升，该降就降，使油价定价机制更加灵活，更加适应国际市场的变动。”张平称。

他分析指出，中国现在油价的定价机制是以22个工作日为周期，如果平均油价的波动超过了4%，就相应进行油价的调整。

但22个工作日再加上节假日就是一个月的时间，现在国际的油价是每一天都在变动，所以因为时间长，就不能够及时地反映国际油价变动的情况。

此外，目前设定了一个调价的油价变动幅度要达到4%，这22个工作日油价如果国际的波动达到4%就调。如果达不到4%油价就保持稳定，不调，这就造成国际油价变动不能够及时反映到国内成品油的价格上来。

中国去年调了八次油价，四升四降，今年则在2月24日晚间宣布上调国内成品油价格,国内汽油和柴油价格分别每吨涨300元人民币和290元.

**前海细则预计上半年落实**

在被问及深圳前海实验区的22条政策落实情况时，张平指出，22条政策大部分已经落实和正在落实，但是确实也有一些需要深入的探索。前不久相关部门又进行了研究，还有六项需要深入研究的政策。

“我们也定了一个时间的界限，今年的上半年一定要确保这些措施都有一个结果。我不敢说这6条政策都会按照原来设想的方案来执行，但是能够做到我们尽力的去做。”

他解释称，这里面可能比较敏感的问题或者说需要深入探讨的问题是关于律师职业的问题，因为内地和香港是实行不同的司法制度，所以这件事情需要再深入的研究。其他经济方面的一些政策都是可以积极推进的。

上月，香港政务司司长林郑月娥周四率团来北京参加联席会议时表示，在深圳前海试验区的开发建设中,香港也迫切希望分到一杯羹.希望未来在建筑地产、金融以及法律服务三个方面,香港能直接参与前海的发展.

去年6月,国务院批复支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策,支持深圳前海深港现代服务业合作区实行比经济特区更加特殊的先行先试政策,打造现代服务业体制机制创新区、现代服务业发展集聚区、香港与内地紧密合作的先导区、珠三角地区产业升级的引领区.（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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