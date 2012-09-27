需求疲软致工业利润降幅持续扩大

* 工业利润降幅持续扩大

* 8月单月降幅为年内最大

* 经济年底有望稳住

* "十八大"後政策力度或加大

路透北京9月27日电---经济持续放缓,需求更加疲软,拖累中国工业企业利润同比降幅进一步扩大.不过分析人士预计,经济在年底大概可以稳住,待"十八大"政府换届完成後政策力度也许会更大一些.

中国国家统计局周四公布,1-8月全国规模以上工业企业实现利润30,597亿元人民币,同比下降3.1%,降幅较1-7月进一步扩大;8月当月实现利润3,812亿元,同比下降6.2%,降幅为年内最大.

"工业利润下降和产出价格下降等都有关,但更为重要的原因肯定是需求的疲软,...预计经济也许在年底可以大概稳住,"安信证券宏观研究分析师尤宏业称.

他并指出,目前部委各自为政、甚至管得比较少的情况比较普遍,待"十八大"换届完成後,政策力度会更大一些、投资会更积极,政策也会更统一、节奏更一致.

"待政治上的不确定性消失後,政策力度会更大一些.改革应该会延续之前的方向,譬如医疗和民生等,"他说.

预计将於今年10月中下旬召开的中国共产党第十八次全国代表大会,将会选举新一届的中共中央领导层.外界普遍认为,习近平很可能接任下一届国家主席,而国务院总理将由李克强出任.

中国经济二季度增速降至7.6%的逾三年低点,且已是连续六个季度放缓.而从7月和8月宏观数据来看,三季度继续放缓的可能性很大.中国银行报告称,由於面临外需减缓,要素成本上升,发展战略转型,经济结构调整和改革压力增大等诸多困难和挑战,中国经济增长将由过去30多年的"两位数"增长转为"个位数"增长,年均增速在"七上八下"或将成为常态.

统计局数据显示,1-8月规模以上工业企业实现主营业务收入576,398亿元,同比增长10.2%,亦为年内最低水准.而去年全年工业企业主营业务收入增速则高达27.2%,利润增速为25.4%.

在规模以上工业企业中,1-8月国有及国有控股企业实现利润8,839亿元,同比下降12.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润7,034亿元,同比下降12.7%;私营企业实现利润9,454亿元,同比增长15.1%.

在41个工业大类行业中,24个行业利润同比增长,16个行业同比下降,一个行业由同期盈利转为亏损.

此外,同期规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.47元,主营业务收入利润率为5.31%。

以下为工业企业利润历史数据一览:

1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 2011年全年

同比变动(%) -3.1 -2.7 -2.2 -2.4 -1.6 -1.3 -5.2 25.4

8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月

同比变动(%) -6.2 -5.4 -1.7 -5.3 -2.2 4.5 -5.2

注: 统计局仅公布1-2月数据,未公布1月和2月的单月变动数据.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 张喜良

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