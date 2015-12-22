中国明年迎来去过剩产能元年 有托底的出清开始--中信建投

路透北京12月22日 - 中国国内券商--中信建投周二在最新报告中指出，中国把积极稳妥化解过剩产能作为2016年首要工作任务，表明随着经济持续下行和结构性矛盾凸显，中央对于经济现状的认识和应对之策更加务实，明年或将真正迎来去产能的元年。

该券商宏观债券团队并称，2015年的经济运行表明经济增长仍在中枢下移之中，而去产能会增加经济下行的压力，与经济下行相互作用，判断2016年的经济增速将较之2015年进一步放缓至6.5%的平台。

“政策底线决定对经济下行和结构调整的容忍度，一个是民生底线，...二是风险底线。”报告称，“调结构和保民生、防风险在短期有替代的关系，守住底线决定了去产能的渐进策略。”

中信建投预计，积极财政政策需要宽松货币政策配合，数量型的货币政策将赋予重任，2016年有望继续多次降准，其中还有应对人民币贬值带来的资金外流、外汇占款放缓的对冲意义。

“价格型的货币政策在2015年多次降息达到历史新低和美联储启动加息后空间收窄，但从国际经验和广谱利率看，仍有下行空间。”报告称。

中国备受关注的中央经济工作会议周一闭幕，将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。

以下为报告的要点摘录：

1、迎来去过剩产能元年

2015年的中央经济工作会议和2014年相比，出现重大变化。2014年末确定的2015年工作任务第一点是努力保持经济稳定增长，2015年则把积极稳妥化解产能过剩作为2016年的首要工作任务。这表明，随着经济的持续下行和结构性矛盾的凸显，中央对于经济现状的认识和应对之策更加务实。

PPI已经持续45个月为负，化解产能过剩早已是社会共识，但这个问题非但没有好转，反而更加严重。2016年或将真正迎来去产能的元年。

2015年的经济运行表明经济增长仍在中枢下移之中，而去产能会增加经济下行的压力，与经济下行相互作用。我们判断2016年的经济增速将较之2015年进一步放缓至6.5%的平台。

2、守住民生和风险的政策底线

政策底线决定对经济下行和结构调整的容忍度。一是民生底线，“社会政策要托底，就是要守住民生底线，要更好发挥社会保障的社会稳定器作用，把重点放在兜底上，保障群众基本生活，保障基本公共服务”。在化解过剩产能中，“妥善处理保持社会稳定和推进结构性改革的关系，要提出和落实财税支持、不良资产处置、失业人员再就业和生活保障以及专项奖补等政策，资本市场要配合企业兼并重组。要尽可能多兼并重组、少破产清算，做好职工安置工作。”

二是风险底线，防范化解金融风险成为2016年工作任务的最后但重要的一点。“加强风险监测预警，妥善处理风险案件，坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。”

调结构和保民生、防风险在短期有替代的关系，守住底线决定了去产能的渐进策略；而去产能的进行，也将带来金融风险暴露进一步上升，银行和其他金融机构都可能为已经形成的损失承担部分责任，对于债券而言，地方债和城投债得到了相当程度的保障，但企业债，包括民企和国企，都面临打破刚兑的趋势。

3、双宽松的财政货币政策将延续

2016年，“积极的财政政策要加大力度”，财政赤字和赤字率增加，地方债务置换继续推进，但积极财政政策的效果有客观约束：一是经济减速带来的财政收入增速下降，特别在一些传统行业占比高的地区更是如此，2015年已经有多个省份财政收入负增长，二是不仅财政支出是刚性的，而且政府支出责任是增大的，推进城镇化和农民工市民化、打好脱贫攻坚战、增加政府投资保增长、精准的产业政策都需要大量的资金投入，在狭窄的政策空间中实施减税，“降低企业税费负担，正税清费，清理各种不合理收费，研究降低制造业增值税税率”，实非易事。

积极的财政政策特别是地方债务置换，帮助企业降低成本，都需要宽松货币政策的配合。

数量型的货币政策将赋予重任，2016年有望继续多次降准，其中还有应对人民币贬值带来的资金外流、外汇占款放缓的对冲意义；价格型的货币政策在2015年多次降息达到历史新低和美联储启动加息后空间收窄，但从国际经验和广谱利率看，仍有下行空间。

4、刺激需求为主的房地产去库存能否落实待观察

推进“供给测的结构性改革”，反思传统的需求管理政策，中央经济工作会议体现出的仍然是供求双面的经济政策和改革，房地产去库存策略就是刺激需求为主。

化解房地产库存成为2016年的第三点任务，并且与城镇化的推进结合。新型城镇化从2012年提出已经三年，但房地产的库存问题日益严重。如何通过城镇人口增加、农民工市民化来消化库存、打通供需通道是难题。

房地产库存过剩主要集中在三四线城市，其中很多城市经济增长面临压力、发展有边缘化迹象，整体上人口向一线城市集中的趋势明显。寄望自然人和机构投资者消化房地产库存需要制度创新，而政府如果增加支出责任则面临资金压力和效率问题。

加快城镇化和房地产去库存一石双鸟，良好的构想，如何落实尚需观察。

5、去杠杆还是加杠杆是就结构而言

2016年的五大任务是“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”，而去杠杆还是加杠杆，则要分部门而言。去产能将带来企业部门的去杠杆；而刺激需求去房地产库存，意味着居民部门可能还是加杠杆；积极的财政政策和政府支出的增长，则政府部门也将是加杠杆。

6、资本市场重要性提升

2015年尽管发生了股灾，但没有降低资本市场的重要性。会议提出，“加快金融体制改革，尽快形成融资功能完备、基础制度紮实、市场监管有效、投资者合法权益得到充分保护的股票市场，抓紧研究提出金融监管体制改革方案”。

经济结构调整需要金融支持，间接金融的调整提供了直接金融发展的机遇，去杠杆更与资本市场相合，资本市场将扮演更重要的角色。（完）