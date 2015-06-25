中国取消存贷比但前路犹长 仍需进一步大幅降准--申万宏源

2011年3月22日在北京拍到的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透北京6月25日 - 中国取消存贷比希望打破银行惜贷情绪，但漫漫前路亦犹长。国内券商--申万宏源(000166.SZ)宏观团队周四点评称，存贷比指标的取消也要与相应的央行货币政策相配合，需要进一步大幅降准、进一步促进不良资产的剥离。

“取消存贷比，此举是央行希望通过为银行松绑，来打破银行惜贷情绪，在当前经济下行压力较大情况下，能够让银行更多释放流动性支持实体经济，”点评报告称。

该券商认为，伴随着商业银行资金成本和风险的持续下降，实体企业贷款难现象将有所改善，不过总体作用有限，存贷比指标的取消也要与相应的央行货币政策相配合。

“考虑到当前存款准备金率过高、不良贷款上升对银行经营行为的影响很大，因此，要想真正调动银行的贷款积极性，央行需要在当前基础上进一步大幅度下调存款准备金率、进一步促进不良资产的剥离，”报告称。

此外，由于银行信贷占社会融资绝对比重，若希望促进资金向实体企业流动，降低社会融资成本日益紧迫，取消存贷比考核可能只是银行松绑的开始，伴随着利率市场化进程的不断推进，未来有更多政策可以期待。

中国国务院常务会议周三表示，通过了《商业银行法修正案（草案）》；草案删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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