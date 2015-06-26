取消存贷比有助商业银行的差异化竞争--普益财富

路透北京6月26日 - 中国第三方理财研究机构--普益财富最新报告显示，随着贷存比指标硬性约束的取消，未来商业银行的冲时点揽储大战或将消失，商业银行也将依据自身核心优势实现差异化竞争，摆脱目前的同质化竞争模式。但由于其他监管指标约束仍然存在，所以商业银行规避监管的创新行为不会停止。

普益财富报告称，虽然去年9月份存款偏离度指标出台，渐改以往银行月末以理财产品集中到期来转存款的现象，但目前银行依然可以依靠1个百分点的利差获得不菲的利润，因此总行对于分支行的吸储行为不会放松。取消存贷比将使得冲时点的揽储大战逐渐消失。

同时，银行规避监管以金融创新扩大自身盈利的行为不会停止。取消存贷比后，银行仍会通过信托受益权、资管计划、资产证券化等多种方式将信贷资产转移出表，来满足资本充足率监管、拨备覆盖率的监管、央行合意贷款额度的控制，满足贷款集中度监管等各类监管指标。

报告预计，未来银行将真正实现差异化竞争，分工程度将加深。善于获取存款资源，而不善于管理资产风险的银行，可以通过和其他投资能力较强的银行合作来补足短板。在服务中小微企业领域做出成绩的银行，其负债资源可能并不充足，可以通过同业市场的调剂来补足短板，实现更加专业化和差异化的经营。

报告指出，虽然国务院会议同意取消贷存比指标作为硬性约束，但《商业银行法》的正式颁布实施仍有时日。预计银监会将用一年的时间推进《商业银行法》的修订，争取2015年年底出建议稿。《商业银行法》的修订案的颁布实施可能更晚。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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