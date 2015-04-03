中国存款保险费率低于国外 不会对商业银行产生大的影响--人行副行长（更新版）

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路透北京4月3日 - 中国央行副行长潘功胜周五表示，中国的存款保险费率远低于其他国家，且费率也不是一成不变的，会根据情况的变化进行调整。他并称，该制度的推出目前不会对商业银行产生大的影响。

潘功胜在国新办吹风会上指出，存款保险制度的设定是综合考虑到金融机构的承受能力，风险水平，并不会导致中小银行出现存款搬家的情况，也不会影响到中小银行的吸储能力，即使出现存款大规模流动央行也有预案。

“存款保险设定的最高偿付额50万元人民币，可以为99.63%的存款人提供存款保证，去年央行在网上的公示期其实也是一个对市场的测试，这也是经过大量测试得出的结果。”他称。

他提到，存款保险制度的推出也是与中国的破产法进行了有效的衔接，有利于在金融机构出问题时司法机构更快地介入，提高对金融机构风险的防控能力和处置能力。

中国国务院本周公布的存款保险条例将于5月1日起施行；根据条例规定，存款保险将实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。（完）

(发稿 沈燕/李贺 ；审校 曾祥进)

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