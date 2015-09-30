三季度倾向于“更多储蓄”的居民占44% 较上季提高4.1个百分点--央行

Reuters9月30日 - 路透北京9月30日 - 中国央行周三发布调查报告称，三季度48%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季提高0.6个百分点；当期物价满意指数为27.8%，较上季下降0.6个百分点。

央行发布的三季度城镇储户问卷调查报告显示，倾向于“更多储蓄”的居民占44%，较上季提高4.1个百分点；倾向于“更多投资”的居民占35.6%，较上季下降7.6个百分点。