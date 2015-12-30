中国15家银行公布明年同业存单发行计划 累计规模1.88万亿

人民币微收升购汇略增 市场静待特朗普宣誓就职

路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出，今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。