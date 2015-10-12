中国八家银行今日首发29亿元自贸区跨境同业存单 期限均为三个月

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透上海10月12日 - 中国外汇交易中心周一公告，工商银行(601398.SS)(1398.HK)上海分行等八家机构，今日发行首批上海自由贸易试验区跨境同业存单，总额29亿元人民币，期限均为三个月。
是次自贸区同业存单均为公开发行，采用报价发行方式。由于不同主体信用评级差异，发行利率有所不同。其中工行、农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(601988.SS)(3988.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)上海分行参考收益率同为3.05%。
光大银行(601818.SS)(6818.HK)、招行(600036.SS)(3968.HK)上海分行和浦发银行(600000.SS)上海自贸区分行的发行报价均为3.10%，华瑞银行的发行报价略高，为3.30%。
上述发行人同业存单发行量从2亿元至5亿元不等，全天共有15家机构参与了认购，其中包括六家境外机构。首批自贸区同业存单将于周二(13日)上市交易。
此前上述八家银行发布的自贸区同业存单发行计划显示，今年发行额度总计为250亿元。
央行上海总部日前下发上海自贸区跨境同业存单操作指引，允许符合条件的存款金融机构在自贸区内发行本外币同业存单，其中规定单期发行金额不得低于2,000万元，单笔最低认购额度应不低于1,000万元。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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