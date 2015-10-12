中国八家银行今日首发29亿元自贸区跨境同业存单 期限均为三个月

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察

但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。