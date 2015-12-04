中国大额存单发行主体扩容至243家 同业存单发行主体增至643家

路透北京12月4日 - 中国银行间同业拆借中心周五称，为了推进利率市场化，逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围，决定将大额存单发行主体范围进一步扩大至11月底以前发行过同业存单的地方法人金融机构及外资银行，机构个数由目前的102家扩大至243家。

刊登在中国货币网上的通知称，市场利率定价自律机制还决定，将同业存单发行主体范围由市场利率定价自律机制核心成员与基础成员，进一步扩大至观察成员，机构个数由目前的479家扩大至643家。

中国央行6月初正式发布《大额存单管理暂行办法》，允许商业银行、政策性银行、农村合作金融机构等可面向个人、非金融企业等发行记账式大额存款凭证，发行采用电子化的方式，利率以市场化方式确定。

自律机制7月底决定大额存单发行主体范围向基础成员扩围，机构个数由此前的九家核心成员大幅扩大至102家。

央行三季度货币政策报告中披露，截至9月末，已有193家金融机构披露了2015年同业存单年度发行计划，其中171家机构已在银行间市场完成发行，前三季度银行间市场陆续发行同业存单3,849只，发行总量为3.29万亿元；与此同时，大额存单发行交易稳步推进，截至9月末，大额存单共发行1,860期，累计发行1.36万亿元。

市场利率定价自律机制，是指由金融机构组成的市场定价自律和协调机制，旨在符合国家有关利率管理规定的前提下，对金融机构自主确定的货币市场、信贷市场等金融市场利率进行自律管理，维护市场正当竞争秩序，促进市场规范健康发展。（完）

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