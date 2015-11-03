“十三五”有条件保持中高速增长 稳增长仍是首位--中国发改委（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月3日 - 中国国家发改委主任徐绍史周二表示，国内经济一直保持在合理区间，长期向好基本面没有改变，中国有条件在“十三五”（2016-2020年）期间保持经济中高速增长，稳增长仍然是排在第一位的目标。
他在国新办发布会上并称，国内经济的确面临下行压力，新常态下中国面临的最大挑战就是跨越中等收入陷阱，而要突破这一难题，根本出路在于创新发展。
“我们的目标是稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，稳增长排第一位，”徐绍史称，首先要发挥好投资的关键作用，重点是补短板、调结构。
他指出，目前部分产业产能过剩问题比较突出，导致制造业投资意愿不是很强；而房地产投资正在进行调整，总体上看在回落。
“但这几个月房地产的销售量和销售金额都在小幅上升，相信会有一个比较平稳的调整过程，”他说。
中国国家主席习近平稍早称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。
徐绍史表示，经初步评估，中国“十二五”（2011-2015年）规划的主要发展目标能够如期实现，“十二五”规划提出的主要任务也能够如期完成。
“在‘十三五’（2016-2020年）期间依然要保持中高速的增长。当然速度并不是我们唯一关心的，实际我们更关心的是就业、居民收入、物价这些指标，”他说。
他认为，下一轮经济复苏和增长取决于技术革新和产业革命，这正好和中国创新驱动形成了历史性的交汇；只要抓住这个机会窗口，中国就会有更大的战略空间。
“新常态最核心的就是速度变化、结构优化、动力转换。在这种情况下靠什么？只有靠创新来增强我们经济的内生动力，”徐绍史称。
在谈到新型城镇化问题是，他强调，要加快“三挂钩”机制，调动城市政府吸纳农业转移人口落户的积极性，也即是财政转移支付与农业转移人口市民化挂钩、城镇建设用新增指标与农业转移人口落户数挂钩、中央基建投资安排与农业转移人口市民化挂钩。（完）
欲览详情，请点击中国网网络直播链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。