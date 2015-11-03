“十三五”有条件保持中高速增长 稳增长仍是首位--中国发改委（更新版）

路透北京11月3日 - 中国国家发改委主任徐绍史周二表示，国内经济一直保持在合理区间，长期向好基本面没有改变，中国有条件在“十三五”（2016-2020年）期间保持经济中高速增长，稳增长仍然是排在第一位的目标。

他在国新办发布会上并称，国内经济的确面临下行压力，新常态下中国面临的最大挑战就是跨越中等收入陷阱，而要突破这一难题，根本出路在于创新发展。

“我们的目标是稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，稳增长排第一位，”徐绍史称，首先要发挥好投资的关键作用，重点是补短板、调结构。

他指出，目前部分产业产能过剩问题比较突出，导致制造业投资意愿不是很强；而房地产投资正在进行调整，总体上看在回落。

“但这几个月房地产的销售量和销售金额都在小幅上升，相信会有一个比较平稳的调整过程，”他说。

中国国家主席习近平稍早称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。

徐绍史表示，经初步评估，中国“十二五”（2011-2015年）规划的主要发展目标能够如期实现，“十二五”规划提出的主要任务也能够如期完成。

“在‘十三五’（2016-2020年）期间依然要保持中高速的增长。当然速度并不是我们唯一关心的，实际我们更关心的是就业、居民收入、物价这些指标，”他说。

他认为，下一轮经济复苏和增长取决于技术革新和产业革命，这正好和中国创新驱动形成了历史性的交汇；只要抓住这个机会窗口，中国就会有更大的战略空间。

“新常态最核心的就是速度变化、结构优化、动力转换。在这种情况下靠什么？只有靠创新来增强我们经济的内生动力，”徐绍史称。

在谈到新型城镇化问题是，他强调，要加快“三挂钩”机制，调动城市政府吸纳农业转移人口落户的积极性，也即是财政转移支付与农业转移人口市民化挂钩、城镇建设用新增指标与农业转移人口落户数挂钩、中央基建投资安排与农业转移人口市民化挂钩。（完）

欲览详情，请点击中国网网络直播链接 here