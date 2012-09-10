中国政府就钓鱼岛及其附属岛屿领海基线发表声明

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透北京9月10日电---中日两国就钓鱼岛问题的争执明显升温.周一中国政府就钓鱼岛及其附属岛屿领海基线发表声明,明确宣布中华人民共和国钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线.
新华社报导称,中国政府根据1992年2月25日《中华人民共和国领海及毗连区法》,宣布中国钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线.钓鱼岛、黄尾屿、南小岛、北小岛、南屿、北屿、 飞屿的领海基线为下列各相邻基点之间的直线连线,并明确标明了各岛屿的经纬度.
日本内阁官房长官藤村修周一也宣布,日本政府已经决定由政府购买"尖阁诸岛"(即中国钓鱼岛及其附属岛屿)中的钓鱼岛、北小岛和南小岛,将这三个岛"收归国有".
中国国家主席胡锦涛周日就当前中日关系和钓鱼岛问题表明了中方立场并郑重指出,近来中日关系因钓鱼岛问题面临严峻局面.在钓鱼岛问题上,中方立场是一贯的、明确的.中国政府在维护领土主权问题上立场坚定不移.(完)
--发稿 沈燕; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透首尔2月15日 - 据听过韩国情报机构报告的国会议员称，情报机构周三表示，朝鲜领导人金正恩同父异母的兄弟金正男是被两名疑似朝鲜女特工毒死的。
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。