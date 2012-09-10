中国政府就钓鱼岛及其附属岛屿领海基线发表声明

路透北京9月10日电---中日两国就钓鱼岛问题的争执明显升温.周一中国政府就钓鱼岛及其附属岛屿领海基线发表声明,明确宣布中华人民共和国钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线.

新华社报导称,中国政府根据1992年2月25日《中华人民共和国领海及毗连区法》,宣布中国钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线.钓鱼岛、黄尾屿、南小岛、北小岛、南屿、北屿、 飞屿的领海基线为下列各相邻基点之间的直线连线,并明确标明了各岛屿的经纬度.

日本内阁官房长官藤村修周一也宣布,日本政府已经决定由政府购买"尖阁诸岛"(即中国钓鱼岛及其附属岛屿)中的钓鱼岛、北小岛和南小岛,将这三个岛"收归国有".

中国国家主席胡锦涛周日就当前中日关系和钓鱼岛问题表明了中方立场并郑重指出,近来中日关系因钓鱼岛问题面临严峻局面.在钓鱼岛问题上,中方立场是一贯的、明确的.中国政府在维护领土主权问题上立场坚定不移.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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