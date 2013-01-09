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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 9日 星期三 11:05 BJT

安倍晋三要求日本防卫省加强钓鱼岛周边海域警戒

日本共同社报道称，日本首相安倍晋三周二下令，要求防卫大臣小野寺五典对中日存在领土争议争的岛屿周边海域加强警戒。日本官员称，日本外务省审议官斋木昭隆周二早些时候召见中国驻日本大使，就中国四艘海监船进入钓鱼岛附近海域提出抗议。路透
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