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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 24日 星期一 11:29 BJT

日首相称钓鱼岛争端或损及全球经济

《华尔街日报》周日报道称，日本首相野田佳彦表示，中国针对钓鱼岛争端爆发的示威活动，或削弱中国经济，吓跑外国投资者。他表示，中国吸引外国投资推动自身经济发展，任何不利於外商投资的行为都会伤害其自身。野田佳彦并称，中日两国经济关系受损可能会伤及全球经济。

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