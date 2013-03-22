中国对美日磋商钓鱼岛行动计划的报道表示“严重关切”

日媒周四报道称，日美已开始就钓鱼岛纷争或引发的武装冲突开展相关军事计划的会谈。美国五角大楼证实，日本防卫省统合幕僚长岩崎茂和美国太平洋司令部司令海军上将洛克利尔周四和周五举行会谈，但表示他们意在讨论“亚太地区整体的安全环境。”中国外交部发言人表示中方对有关报道表示严重关切。路透