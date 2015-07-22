中国8月料出口柴油90万吨 创至少1999年以来最高

路透新加坡7月21日 - 据知情人士周二透露，中国8月柴油出口量将创至少1999年以来最高，因国内市场无法消化本地炼油商生产出的全部柴油，而且油罐也已装满。

若真如此，则将加剧全球供应过剩的局面，并进一步压低加工利润率。此前，石油输出国组织(OPEC)主要产油国--沙特(沙乌地)已经提高了柴油出口量。

受供应过剩的打压，亚洲柴油利润率周一跌至五年多低位。

据三位知情人士称，中国8月预计将出口大约90万吨柴油。这将是至少自1999年汤森路透开始追踪海关数据以来的最高水准。

根据周二公布的海关数据，此数字也将刷新6月创下的1999年以来最高纪录669,831吨。

“自5月1日以来，(中国的)油罐已经装满。炼油厂目前以最大产能进行生产，导致市场上出现了如此多的柴油，”其中一位消息人士称。不过，消息人士指出，7月出口料将降温，最低可能约达41万吨。

中国柴油出口一直在增加，由于经济增长放缓以及油价反弹，国内柴油销量呈现萎缩。

交易商表示，5月16日至8月1日南中国海进入一年一度的禁渔期，这也推动中国柴油出口增加。

巴克莱分析师Chi Zhang称，中国6月精炼产量达到创纪录的每日1,059万桶，以及油价上涨，可能也导致了柴油出口上升。

中国第三季柴油出口配额较前季增长逾一倍，今年至今的整体出口配额增加至550万吨，1-6月出口量略低于200万吨。

但巴克莱的Zhang表示，这种柴油出口趋势不大可能一直持续，因为中国不想过度依赖出口。“中国仍希望自给自足，而不是成为石油出口大国。中国仍高度依赖原油进口，”他说。

一位消息人士表示，中国柴油出口主要面向亚太地区，包括印尼、澳洲和菲律宾，少量出口至欧洲和非洲。(完)

(编译 许娜/王兴亚；审校 孙茉莉/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。